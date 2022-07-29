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من هو حسن أبو السعود – ويكيبيديا

حسن أبو السعود ملحن وموسيقي مصري شهير، ولد في 2 أبريل 1948 بمدينة المحلة الكبرى بجمهورية مصر العربية. تخرج في جامعة القاهرة عام 1970، وتوفي في السابع عشر من أبريل 2007، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 59 عامًا.

من هي نيفين جمال الدين زوجة حسن أبو السعود – ويكيبيديا

نيفين جمال الدين هي زوجة الملحن والموسيقي المصري حسن أبو السعود.

أبناء حسن أبو السعود

بعد زواج الموسيقار الملحن حسن أبو السعود من نيفين جمال الدين، أنجب منها ثلاثة أطفال

علي حسن أبو السعود.

رنا حسن ابو السعود.

رشا حسن ابو السعود.

ومن أبرز أعمال حسن أبو السعود

برز الفنان الموسيقار حسن أبو السعود من خلال العديد من الألحان التي لحنها، لا سيما في مقدمة الأفلام السينمائية، وهي كالتالي

سمك شادر.

مع السلامة يا صديقي.

لن أعيش في ظل أبي.

عطار وبناته السبع.

البيضة والحجر.

فيلم الكاف.

عار.

بطل الورق.

أربعة في مهمة رسمية.

تشغيل الوحش.

نحن لا نزرع الأشواك.

العمة نور.

سوق الخضار.

باكيزة وزغلول.

عش أيامك.

كل واحد له عفريت خاص به.

حنفي البهاء.

وفاة حسن أبو السعود

توفي الموسيقار حسن أبو السعود بعد إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية، وكان يعاني طوال حياته من السمنة ومرض السكر، وكانت وفاته في اليوم السابع عشر من شهر أبريل 2007 م عن عمر يناهز الخمسين. – تسع سنوات قضى معظمها في تأليف الموسيقى.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد شرحنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على من هي نيفين جمال الدين زوجة حسن أبو السعود السيرة الذاتية ، و أبرز أعمال حسن أبو السعود ، و أبناء حسن أبو السعود .