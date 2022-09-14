من هي نيكول سعفان ويكيبيديا وما هي ديانتها، نيكول سعفان، نيكول سعفان هي واحدة من اشهر النساء بالعالم كونها من الشخصيات المميزة بعرض الأزياء، ونالت اعجاب الكثير من المتابعين والمهتمين في تفاصيلها ومعرفتها، وتم تداول اسمها في الاوقات الاخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي ويبحثون حول من هي نيكول سعفان ويكيبيديا وما هي ديانتها.

نيكول سعفان ويكيبيديا

عارضة الأزياء المثيرة للجدل نيكول سعفان هي واحدة من ابرز الشخصيات النسائية المشهورة في مجالها عارضة الأزياء، ولدت نيكول سعفان في دولة سوريا العربية بالرغم انها عارضة أزياء، من مواليد عام 1998 ميلادي وتبلغ الرابعة والعشرون من عمرها، ودرست بعض المجالات في حياتها العلمية كالتسويق في أرمينيا، ولكن في نهاية عام 2018 ميلادي سافرت على الجمهورية العربية المصرية بسبب ميولها للساحة الفنية وكانت بدايتها في مسيراتها الفنية، وعملت على حضور مجموعة من الحفلات والمهرجانات المصرية.

ديانة نيكول سعفان

عارضة الأزياء السورية نيكول سعفان تعتنق الديانة المسيحية بالطائفة الأرثوذوكسية، ومع العلم تعود أصولها الى رمانيا التي تمت نشأتها على الديانة المسيحية، بالرغم انها كبرت وترعرعت مع والدها في دولة سوريا العربية، ودرست مجال الاقتصاد والتسويق في رمانيا، ولكن كانت رغبتها في دخول عالم الفني وتوجهت الى مجال عرض الأزياء في الجمهورية العربية المصرية .

السيرة الذاتية نيكول سعفان

تمتلك عارضة الأزياء المشهورة نيكول سعفان سيرة ذاتية محملة بالمعلومات الشخصية الخاصة بها التي من خلالها حققت الشهرة الواسعة بمختلف انحاء العالم العربي، ولهذا السبب اصبح اهتمام الكثير في معرفة معلوماتها وهي من خلال سيرتها الذاتية :

الاسم : نيكول سعفان .

محل الولادة : الجمهورية السورية .

تاريخ الولادة : عام 1998 ميلادي .

الجنسية : ارمينية .

العمر : 24 عام .

طائفتها : الأرثدوكسية.

مؤهلاتها العلمية : شهادة جامعية في قسم التسويق والاقتصاد .

المهنة : عارضة أزياء .

الحالة الاجتماعي : غير معروفة .

نيكول سعفان حققت الشهرة الواسعة بمختلف انحاء الوطن العربي، بسبب عرضها للزياء المميز ونالت اعجاب الملايين من المهتمين بمجال عرض الأزياء، ولهذا السبب اصبح اهتمام محبيها في معرفة من هي نيكول سعفان ويكيبيديا وما هي ديانتها.