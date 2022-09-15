من هي نيكول سعفان ويكيبيديا، ان نيكول سعفان أحد الشخصيات المشهورة في الوطن العربي، وهي عارضة ازياء سورية، وتردد اسمها كثيرا مؤخرا عبر المواقع الالكترونية وعلى الكثير من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار خبر علاقتها مع المخرج المصري الكبير طارق العريان، ومنذ ذلك الوقت وهناك بحث بشل كبير من رواد الانترنت على من هي نيكول سعفان ويكيبيديا.

من هي نيكول سعفان ويكيبيديا

ان نيكول سعفان هي عارضة ازياء سورية، ولدت في دولة سوريا، وذلك في عام 1998م، وتحمل نيكول سعفان الجنسية السورية والجنسية الارمينية، وهي حاصلة على بكالوريوس في تخصص التسويق، ولكنها توجهت الى العمل في عروض الازياء، وبعد مدة من الزمن اصبحت واحدة من اشهر عارضات الازياء في الوطن العربي واصبح لها الكثير من المتابعين والمعجبين، واصبحت ايضا الواجهه الاعلانية للكثير من شركات التجميل والازياء والموضة.

حقيقة علاقة نيكول سعفان وطارق العريان

تداول العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية خبر علاقة نيكول سعفان والمخرج المصري طارق العريان، وكان حديث الشارع المصري والفني في الاونة الاخيرة، لانه بسبب هذه العلاقة وبعد اكتشاف زوجة طارق العريان الفنانة اصالة نصري بعلاقة نيكول سعفان بزوجها، زادت حدة المشاكل بينهم وانتهت بالانفصال والطلاق، وقالت نيكول سعفان ان بداية علاقتها مع المخرج طارق العريان كانت في دبي وهذا خلال مشاركتهم ببعض الاعمال سويا، ومن هنا انطلقت بداية العلاقة والحب بينهم.

إنستقرام نيكول سعفان الرسمي

بعد عمل نيكول سعفان كعارضة ازياء اصبحت ذو شهرة كبيرة بين جمهور الوطن العربي، لانها تعد في الوقت الراهن افضل عارضة ازياء على مستوى جميع الدول العربي، وبعد انتشا العلاقة بينها وبين طارق العريان المخرج المصري وزوج الفنانة اصالة نصري، اصبح الجميع يبحث عن اي معلومات تخص نيكول سعفان، ومن ضمن هذه المعلومات انستقرام نيكول سعفان الرسمي وللدخول لحسابها الرسمي اضغط هنا.

من هي نيكول سعفان ويكيبيديا، ان نيكول سعفان عارضة ازياء مشهورة على مستوى الوطن العربي ، وتعد من الواجهات الاعلانية لكثير من شركات التجميل والمكياج، واصبحت اشهر عند ارتباطها بالمخرج طارق العريان، واصبحت حديث الشارع العربي، والفني، وخاصة بعد طلاق طارق العريان من زوجته اصالة نصري.