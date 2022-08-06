من هي هادية غالب السيرة الذاتية ، قد أثار اهتمام العديد من الأشخاص عبر وسائل التواصل الاجتماعي والشبكات الاعلامية حول التعرف على هادية غالب السيرة الذاتية وأهم المعلومات عنها ، وهي من الشخصيات العاملة كمدونة، التي عادت خلال الأوقات الأخيرة إلى دائرة الجدل بين المتابعين ، بعد أن قدمت بوركينيًا جديدًا من تصميمها ، والموضوع المثير للجدل هو سعره التخيلي ، تابعوا معنا .

من هي هادية غالب من ويكيبيديا

هادية غالب رائدة أعمال مصرية ومؤثرة في مجال الموضة والسياحة والسفر، لكنها تقيم في دبي، الإمارات العربية المتحدة. ولدت هادية في العاصمة القاهرة، وأكملت دراستها في مجال الاقتصاد بالجامعة الأمريكية. ثم تحولت إلى رائدة أعمال بعد افتتاح شركتها “بيت غالب” لاستشارات الموضة وخدمات العلاقات العامة عام 2014. واليوم تعتبر هدية من أشهر صانعي المحتوى، حيث أطلقت مؤخرًا علامة تجارية لملابس البحر المحجبات، وحصلت على تعليقات إيجابية عليها.

سيرة هادية غالب

تعد منشئة المحتوى هادية غالب من أكثر الشخصيات إلهامًا ونجاحًا في الوقت الحالي، لذلك نقوم بإدراج أهم معلوماتها الشخصية من خلال النقاط التالية

الاسم الكامل هدية طارق صادق غالب.

الاسم الانكليزي هدية غالب.

تاريخ الميلاد 24 يناير 1996 م.

محل الميلاد القاهرة – جمهورية مصر العربية.

مكان الاقامة دبي – الامارات العربية المتحدة.

العمر 26 سنة.

الجنسية مصري.

الأصل مصري.

العرق عربي.

المؤهل خريج كلية الاقتصاد.

ألما ماتر الجامعة الأمريكية / جمهورية مصر العربية.

اللغة الأم العربية.

لغات أخرى هادية تتحدث الإنجليزية واللهجة المصرية والفرنسية بطلاقة.

المهنة رجل أعمال، مصمم أزياء.

سنوات نشاطها بدأت نشاطها من عام 2014 م وحتى الآن.

من هو والد هادية غالب

والد هادية غالب هو المهندس طارق صادق غالب، مصري الجنسية، وكانت هدية قد ذكرت أن طبيعة علاقتها بوالدها كانت قائمة على الدعم المستمر، وأنه كان أول من ساعدها في أول مشروع لها في جمهورية العرب. مصر، وقالت الأخيرة إن والدها كان من ذوي الدخل المرتفع. لكن في طفولتها تغيرت أوضاعهم المالية، وأعاد بناء نفسه من الصفر ليكون شركته الخاصة، وتحولت سيارته من جيب إلى سباق، وتعرضت لهجوم لاذع من المتابعين بعد أن ذكرت. هذه التفاصيل حيث اعتبرها البعض استفزازاً لمشاعر الجمهور.

والدة هادية غالب

تحدثت مصممة الأزياء هادية غالب عن والدتها أكثر من مرة، حيث قالت إن والدتها كانت أول إلهام لها في عالم الموضة، ونشرت أول صورة لها مع والدتها، حيث أثارت إعجاب جمهور غالب، خاصة أن والدتها لديها كاريزما خاصة، وغالب لم تذكر أي معلومات خاصة عن والدتها إلا أنها امرأة. امرأة مصرية أصيلة عانت فترة صعبة في حياة زوجها.

هادية غالب وخطيبها

كانت هادية غالب مرتبطة بخطيبها الحالي “جيمي تقي الدين” في يناير 2022 م، وهو رجل أعمال لبناني يعيش في الإمارات العربية المتحدة. سابقًا في عام 2017، شاب مصري فرنسي، لكن علاقتهما لم تنته بالزواج دون معرفة الأسباب.

هادية غالب إنستغرام

يعتبر حساب هادية غالب على انستجرام من أكبر المؤثرين في عالم الموضة، حيث يبلغ جمهورها حوالي مليوني وثلاثمائة ألف متابع. هادية تنشر صورًا لها، خاصة للترويج لملابس السباحة التي أطلقتها حديثًا، بالإضافة إلى الصور التي تجمعها مع خطيبها، ويمكن الوصول إلى حساب هادية غالب على Instagram لمزيد من المعلومات. اكتشف الجديد في عالم الموضة من خلال النقر على الرابط ““.

تعرفنا عبر السطور السابقة حول من هي هادية غالب السيرة الذاتية وجاء ذلك نتيجة إنتشار اسمها عبر التواصل الاجتماعي خلال الأوقات الاخيرة ، حساب هادية غالب إنستغرام ، معلومات حزل والد و والدة هادية غالب .