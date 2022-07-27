من هي هيدي كرم السيرة الذاتية

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من هي هايدي كرم

هيدي كرم ممثلة مصرية في الخمسينيات من عمرها. ولدت في 27 أغسطس 1980 م بمنطقة شبرا بمحافظة القاهرة. تلقت هايدي تعليمها الأكاديمي في كلية التجارة، حتى بدأت العمل كعارضة أزياء من خلال بعض الإعلانات، ثم عملت كمذيعة. ومقدمة برامج، حتى شاركت في العديد من الأعمال الفنية من أهمها مسلسل بنت شبرا.

سيرة هايدي كرم

أهم المعلومات المتعلقة بالفنانة هيدي كرم في الأسطر التالية

الاسم الكامل هيدي كرم.

مولود 27 أغسطس 1980.

العمر 42 سنة.

العلامة الفلكية برج العذراء.

محل الميلاد حي شبرا القاهرة.

الجنسية مصري.

المهنة ممثلة ومقدمة.

الديانة مسلم.

الحالة الاجتماعية متزوج.

الاسم الأول للزوج غير معروف.

اسم زوجها عصام عبد العزيز.

عدد الأطفال 1.

أسماء الأبناء نديم.

بداية المسيرة الفنية بدأت عام 2002.

سنوات النشاط منذ عام 2002 حتى الآن.

أهم أعمال الفنانة هيدي كرم

ومن أهم أعمال الفنانة المصرية هيدي كرم ما يلي

العندليب.

الجار السابع.

لؤلؤة؛

كلب

الطاقة الضوئية.

ابن الموت

صفعة.

لحظات حرجة.

بنت من شبرا.

انستغرام هايدي كرم

للفنانة المصرية هيدي كرم حساب رسمي على منصة انستجرام، ويتابعها أكثر من 3.4 مليون متابع من جميع أنحاء العالم العربي من خلال هذا الحساب، ويمكن الوصول إلى هذا الحساب مباشرة “”.

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