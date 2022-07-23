من هي والدة الشيخ محمد صباح السالم السيرة الذاتية

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من هي والدة الشيخ محمد صباح السالم – ويكيبيديا

والدة الشيخ محمد صباح السالم هي الشيخة نورية الأحمد الجابر المبارك الصباح، ابنة أمير دولة الكويت العاشر الشيخ الأحمد الجابر الصباح، والأرملة. ابن عمها الشيخ صباح السالم المبارك الصباح. في العمل الخيري التطوعي داخل وخارج الكويت توفيت الشيخة نورية في 29 مارس 2022 م عن عمر ست وتسعين عاما.

السيرة الذاتية للشيخة نورية أحمد الجابر

عُرفت الشيخة نورية الصباح من خلال عملها الخيري الذي عملت فيه طوال حياتها، ويمكن تلخيص معلوماتها من خلال النقاط التالية

الاسم الكامل نورية الأحمد الجابر المبارك الصباح.

اسم الأب الأمير الأحمد الجابر المبارك الصباح.

اسم الأم وضحة الدويعي.

تاريخ الميلاد من مواليد الكويت عام 1925 م.

مكان الميلاد مدينة الكويت – دولة الكويت.

العمر 96 سنة.

مكان الاقامة مدينة الكويت.

الجنسية كويتي.

الدين والمعتقد الإسلام.

الحالة العائلية متزوج.

الأبناء الشيخة عواطف، الشيخ علي، الشيخة حصة، الشيخة بسمة، الشيخ أحمد، الشيخ محمد، الشيخ بدر، الشيخة أمل.

التحصيل العلمي غير معروف.

اللغة الأم العربية واللهجة الكويتية.

المهنة إحدى بنات الأسرة الحاكمة.

تاريخ الوفاة 29 مارس 2022 م.

سبب الوفاة الشيخوخة والمعاناة من المرض.

من هو الشيخ محمد صباح السالم

الشيخ محمد صباح السالم الصباح سياسي كويتي والنجل الرابع لأمير الكويت السابق الشيخ صباح السالم الصباح. ولد الشيخ محمد ونشأ في الكويت، لكنه حصل على شهادة في الاقتصاد من الولايات المتحدة الأمريكية ليبدأ مسيرته الأكاديمية أولاً، حيث قام بتدريس الاقتصاد في جامعة الكويت وكمدير للبحوث ثم انتقل إلى العمل السياسي والإداري. محمد صباح يشغل حاليا منصب نائب رئيس الوزراء.

سيرة الشيخ محمد صباح السالم

في ضوء ما سبق ذكره عن الشيخ محمد صباح السالم، نسرد أهم بياناته الشخصية ومواقفه من خلال النقاط التالية

الاسم الكامل محمد صباح السالم الصباح.

الكنية الشيخ محمد صباح السالم.

اسم الأب الشيخ صباح السالم الصباح.

اسم الأم نورية الأحمد الجابر المبارك.

تاريخ الميلاد من مواليد 10 أكتوبر 1955 م.

مكان الميلاد مدينة الكويت – دولة الكويت.

العمر 66 سنة.

مكان الاقامة مدينة الكويت.

الجنسية كويتي.

الدين والمعتقد الإسلام.

الحالة العائلية متزوج.

الأبناء الشيخة مريم، سارة، الشيخ صباح، دعيج.

المؤهلات العلمية بكالوريوس في الاقتصاد، ودكتوراه وماجستير في الاقتصاد ودراسات الشرق الأوسط.

ألما ماتر جامعة هارفارد / الولايات المتحدة الأمريكية.

اللغة الأم العربية.

اللغة الثانوية إجادة اللغة الإنجليزية.

المهنة دبلوماسي وسياسي وأكاديمي ورجل أعمال.

سنوات العمل بدأ حياته السياسية من عام 1979 حتى الآن.

من هي زوجة محمد صباح السالم

زوجة الشيخ محمد صباح السالم هي الشيخة فريال الدعيج السلطان الصباح. هي الزوجة الوحيدة لمحمد صباح السالم وأحد نساء الأسرة الحاكمة المهتمين مباشرة بالعمل الخيري. معرض هلا رمضان، تقدر السيدة فريال الدعيج بأنها في العقد السادس من عمرها، وتستقر مع زوجها وأولادها في الكويت.

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