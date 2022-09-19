من هي والدة الفنان ميشال حوراني ويكيبيديا، يعد ميشال حوراني أحدى الشخصيات البارزة في دولة لبنان والذي عمل في مجال الفن، حيث شارك في الكثير من الأعمال الفنية الرائعة، كما وأنه في الساعات القليلة أصبح اسم ميشال حوارني ترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد الإعلان عن وفاة والدة الفنان ميشال حوراني، والتي تم نعيها عبر منصات السوشيال ميديا ، كما واهتم الكثير بالتعرف على من هي والدة الفنان ميشال حوراني وسبب وفاتها.

ميشال حوراني يكيبيديا

ميشال حوراني ممثل ومخرج من أصل لبناني وجنسية. ولد في الثالث عشر من شباط 1978 م في قرية مرجعيون الجنوبية، لكنه قرر الانتقال إلى بيروت في سن الرابعة عشرة ليصبح راهبًا، لكن بعد ثمانية أشهر قرر أن يتحول إلى عالم المسرح والإخراج، واستمر في الدراسة والعمل. في مجال الفن، حصل على إجازة في الدراسات المتعمقة في الفنون المرئية والمسرح من جامعة الروح القدس – الكسليك، وعمل أيضًا أستاذاً للمسرح في الجامعة الأنطونية، ونظم العديد من الدورات التدريبية لمهارات الاتصال في العديد من المناطق في لبنان.

ميشال حوراني السيرة الذاتية

يمكن الاطلاع على سيرة الفنان اللبناني ميشال حوراني من خلال النقاط التالية

الاسم الحقيقي ميشال حوراني.

مواليد 13 فبراير 1978 م.

العمر 44 سنة.

مكان الميلاد مرجعيون – لبنان.

الجنسية لبنان.

الاقامة لبنان.

الجنسية لبنان.

الزوجة سالي أبو جودة، زواج عام 2005 – حتى الآن.

الأولاد ياسمينة جود.

اللغة الأم العربية.

لغات أخرى الإنجليزية.

أدوار مهمة مجدي في مسلسل الهيبة.

المهنة ممثل.

سنوات النشاط 1999 – حتى الآن.

من هي والدة ميشال حوراني

والدة ميشال حوراني مجهولة الهوية، حيث توفيت قبل ساعات ولم يتم الإعلان عن سبب الوفاة. يذكر أن نبأ وفاة والدة ميشال حوراني جاء تدشين نعي والدته عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.

زوجة ميشال حوراني

زوجة ميشال حوراني هي سالي أبو جودة، حيث تزوج الثنائي في 5 مايو 2005 م، ولديهما طفلان هما ياسمينة وجود. والمسرحية التي لاقت نجاحا كبيرا وبارزا على الصعيدين المحلي والدولي مثل مسلسل سحر العودة والبيت الأبيض وتسعة أبناء الحب والقمر والقيراط.

أعمال ميشال حوراني

قدم الفنان ميشال حوراني العديد من الأعمال الفنية الهامة، ومن أهمها وأبرزها ما يلي

ميشال حوراني إنستقرام

يمتلك الفنان اللبناني ميشال حوراني حسابات رسمية على منصات التواصل الاجتماعي، ويتلقى على هذه الحسابات العديد من المتابعين والاشتراكات، لمتابعة أهم أعماله الفنية، ومن أهم حسابات ميشال حوراني حسابه الرسمي على منصة إنستجرام، التي يمكن الوصول إليها مباشرة “”.

تعد والدة الفنان ميشال مجهولة الهوية، حيث لا يوجد الكثير من المعلومات حول حياتها الشخصية، إذ أنها لبنانية الأصل، حيث لمع اسم والدة الفنان ميشال الفترة الأخيرة بعد الإعلان عن والدة الفنان ميشال دون معرفة سبب الوفاة الرسمي.