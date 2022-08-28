من هي والدة جورج الراسي ويكيبيديا ، تصدر محركات البحث وصفحات الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي أسم الفنان جورج الراسي ، والذي أعلن عن خبر وفاته في حادث سير مروع ، ويحظى الفنان المغني جورج الراسي بقاعدة شعبية واسعة بسبب صوته العذب الذي جعل حياته الشخصية محط أنظار الكثير من محبيه ومتابعيه ، سنتحدث عن اهم المعلومات حول والدة جورج الراسي ، تابعوا معنا .

من هو جورج الراسي

جورج الراسي معروف بأنه مطرب ومغني لبناني. ولد في الشيخ طابا بلبنان. ولد لأب لبناني وأم سورية. بدأ مشواره الفني منذ عام 1995 م، وقدم العديد من الأعمال الغنائية الناجحة، بالإضافة إلى بعض مقاطع الفيديو الشهيرة أيضًا، وكم عمل في كتابة بعض الأغاني لبعض الفنانين، وشقيقته هي الفنانة الشهيرة نادين آل- راسي. وافته المنية صباح يوم 27 آب / أغسطس، إثر حادث سير مع صديقته زينة المراعي على الطريق الحدودي بين سوريا ولبنان.

سيرة جورج الراسي

عُرفت سيرة الفنان والموسيقي جورج الراسي من خلال بعض المعلومات الموثقة والموجزة التالية

الاسم الحقيقي جورج خليل الراسي.

تاريخ الميلاد 2 ديسمبر 1982 م.

مكان الميلاد الشيخ طابة، لبنان.

الجنسية لبناني.

العمر 39 سنة.

تاريخ الوفاة 27 أغسطس 2022 م.

سبب الوفاة حادث مروري.

مكان الدفن لبنان.

الزوجة جويل حاتم

بنين جو الراسي.

الأب خليل الراسي.

الأم إلهام خوري.

الإخوة نادين الراسي.

المهنة مغني ومغني وموسيقي.

سنوات نشاطه من 1995 حتى وفاته عام 2022.

من هي والدة جورج الراسي – ويكيبيديا

والدة جورج الراسي هي السيدة إلهام الخوري سورية الجنسية. تزوجت من الأستاذ خليل الراسي وأنجبت منها طفلان لتصبح فنانة. وهما الراحل جورج الراسي، والممثلة الشهيرة نادين الراسي. كانت أول داعم ومعجبة لابنها الفنان جورج الراسي في بداية مشواره الفني. ولد في بلدة مرمريتا الواقعة في ريف حمص بالجمهورية العربية السورية.

سيرة إلهام خوري

وتمثلت سيرة السيدة إلهام الخوري بالمعلومات الموثقة التالية

الاسم الكامل إلهام حبيب الخوري.

تاريخ الميلاد غير معروف.

مكان الميلاد مرمريتا، حمص، سوريا.

العمر الحالي في منتصف الستينيات من عمرها.

الجنسية يحمل الجنسية السورية.

الدين مسيحي.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوجة خليل الراسي.

الأبناء نادين الراسي – جورج الراسي.

التحصيل الدراسي غير معروف.

اللغة الأم العربية.

من هي زوجة جورج الراسي

تُعرف زوجة الراسي السابقة باسم جويل حاتم، من سكان لبنان. تزوجا في عام 2014، ولكن انفصلا لاحقًا في عام 2015، وعلى الرغم من أن لديهما طفل “جو”، إلا أنه لا يُعرف عنه سوى القليل، وتعمل السيدة جويل حاتم كعارضة أزياء، وهي تبلغ من العمر 43 عامًا، ولدت في فبراير 2، 1979، ولدت في تشارلستون، ساوث كارولينا، الولايات المتحدة، وتحمل الجنسيتين اللبنانية والبرازيلية. والدها لبناني ووالدتها برازيلية.

سيرة جويل حاتم

سيرة النموذج وزوجة الراحل جورج الراسي

الاسم الحقيقي جويل حاتم.

ولدت في 2 فبراير 1979 م.

مكان الميلاد تشارلستون، ساوث كارولينا، الولايات المتحدة.

العمر الحقيقي 43 سنة.

الجنسية تحمل الجنسية اللبنانية والبرازيلية.

الدين والمعتقد المسيحية.

الوضع الاجتماعي منفصل.

اسم الطلاق جورج الراسي.

عدد الأطفال طفل واحد اسمه جو.

المهنة والعمل النمذجة.

سنوات النشاط منذ طفولتها – حتى الآن.

وفاة جورج الراسي

في صباح يوم 27 أغسطس 2022، توفي الفنان جورج الراسي وصديقته اللبنانية زينة المرابي في حادث مروري مروع. كانت الجثتان من السيارة التي لحقت بها أضرار بالغة، وبعد التحقيقات تم تسليمهما لوالديهما.

ما هي ديانة جورج الراسي

اشتهر الموسيقار والمغني جورج الراسي بأنه مسيحي، حيث ولد لأب لبناني مسيحي وأم مسيحية سورية. حتى أنها ذكرت في وسائل الإعلام أنها مسيحية لأبوين مسيحيين أيضًا.

من هي والدة جورج الراسي ويكيبيديا ، هو أحد الشخصيات الفنية اللبنانية والذي تميزة في مجال الفن والغناء نتيجة قدرته الجميلة لصوته العذب في الغناء ، وقرر القدر أن تصبح حفلت القائمة في دمشق هي الحفلة الأخيرة في حياته ، وتعد والدة الفنان جورج الراسي هي السيدة إلهام الخوري سورية الجنسية .