من هي والدة مسلم بن عقيل السيرة الذاتية ، قد أثار تسائل العديد من الأشخاص حول التعرف على التفاصيل التي تتعلق من هي والدة مسلم بن عقيل السيرة الذاتية ، وهي عرفت بالشخصيات المرموقة وذات مكانة عالية بين الشيعة كانوا يؤدون له العديد من الاحتفالات في شهر محرما ، ويرجع ذلك الى القرابة القوية التي يعتقدها بينه وبين الإمام الحسين ، تابعوا معنا .

من هو مسلم بن عقيل – ويكيبيديا

مسلم بن عقيل هو ابن عم الحسين بن علي عليه السلام. ويقال إنه ولد عام 632 هـ بالمدينة المنورة، لكن الشيعة أكدوا أن الكتب القديمة لم تذكر تاريخ ولادته. كما أنه من أوائل أصحاب الحسين الذين نالوا الشهادة، في شهر ذي الحجة سنة 60 هـ، ويتمتع المسلم بمكانة كبيرة بين الشيعة، إذ يقدمون العزاء له في شهر محرم. كل عام وخصصت له ليلة في الخامس من محرم في المجتمعات الشيعية كل عام.

سيرة مسلم بن عقيل

يعتبر مسلم بن عقيل من الشخصيات المهمة في المذاهب الشيعية، ومن أبرز المعلومات عن شخصيته ما يلي

الاسم الكامل مسلم بن عقيل بن أبي طالب الهاشمي القرشي.

الأب عقيل بن أبي طالب

مكان الميلاد المدينة المنورة.

تاريخ الميلاد 632 هـ.

اسم الزوجة رقية بنت علي.

عدد الاطفال 3 اطفال.

تاريخ الوفاة 9 ذي الحجة 60 هـ.

مكان الوفاة مدينة الكوفة.

مكان الدفن مسجد الكوفة.

من هي والدة مسلم بن عقيل – ويكيبيديا

لم تذكر الكتب القديمة الاسم الحقيقي لوالدة مسلم بن عقيل، لكن بعض الروايات الشيعية ذكرت أن والدته نبطية من عائلة فرزاندا، وفي نسخة أخرى كانت أم لطفل. وأما اسمها فقد اختلف علماء الشيعة في ذلك فقال بعضهم اسمها عليه، وقال آخرون اسمها زخرفة، وقيل أنها كانت زنزانة وكانت عبدة عقيل اشترتها لها. أثناء تواجده في بلاد الشام، فتزوجها بعد أن أسلمت وأنجبت منه ابنا واحدا مسلما، وشبه الشيعة المسلم بالنبي – صلى الله عليه وسلم – وكان ذلك. قال إنه أشجع أولاد عقيل.

زوجات مسلم بن عقيل

تزوج مسلم بن عقيل ثلاث مرات في حياته اثنتان منهما من بنات علي بن أبي طالب والثالثة غير معروفة في الكتب القديمة. أي تفاصيل عنها، وأنجبت منه ولدين، مسلم وعبد العزيز، والثالث أم كلثوم بنت علي، وأنجبت منه ابنة اسمها حميدة. الخامس لا يعرف عنه شيئا.

قصة استشهاد مسلم بن عقيل

بدأت قصة استشهاد المسلم عندما بايع أهل سوريا يزيد بن معاوية، ووصل الخبر إلى الحسين، فجمع الشيعة لاستشارتهم في هذا الأمر. نزلوا في بيت المختار بن أبي عبيد، فجاء إليه الشيعة ليبايعوه، فهل يبايعونه ثم انتقل إلى بيت بن هاني بن عروة، وبايعه هناك نحو 18 ألف رجل، ولما وصل الأمر إلى يزيد بن معاوية كتب يزيد إلى عبيد الله بن زياد وأمره بقتل مسلم، ولما أكد عبيد الله والدة مسلم في بيت بن هاني دعي هاني إليه فسحق وجهه. وبيده عصا ركب مسلم وحمل معه حوالي 3 آلاف فارس، وعندما اقترب من قصر عبيد الله، وجد حوله بضعة جنود فقط، فقرر مسلم العودة وأثناء سيره وجده. امرأة، فطلب منها الماء ومكانًا للإقامة، فجلس في بيتها ولها ولد، ذهب هذا الابن إلى عبيد الله وأخبره عن مكان مسلم، فأرسل إليه عبيد الله جيوشًا، أحضروه ودخلوا القصر فأمر بقطع رقبته فسقط جسده وأمر بضرب رقبته.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على من هي والدة مسلم بن عقيل السيرة الذاتية ، و قصة استشهاد مسلم بن عقيل ، زوجات مسلم بن عقيل ، و سيرة مسلم بن عقيل .