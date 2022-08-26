من هي وفاء بكر يونس ويكيبيديا ، قد أثار الاهتمام من قبل العديد من الأشخاص داخل الوطن العربي حول تصدر اسم الاعلامية وفاء بكر يونس لمنصات التواصل الإجتماعي ومحركات بحث جوجل ، والتي عرفت منذ الثمينات بأنها |أبرز الشخصيات الاعلامية المشهورة و المعروفة منذ الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي ، كما عرفت وفاء بكر يونس من خلال برامجها الخاصة بالطفولة ومجموعتها الحكاية المتميزة ، تابعوا معنا .

من هي وفاء بكر يونس – ويكيبيديا

وفاء بكر يونس صحافية وكاتبة سعودية. ولدت وفاء في الرياض واستقرت في بداية حياتها بالمدينة المنورة. ورثت عن والدها المظهر الإعلامي المتميز وبدأت في سن مبكرة. عمل يونس في جامعة الملك سعود بعد تخرجه من الجامعة ثم في مجال الإشراف التربوي. في تقديم برامج مفيدة للأطفال في التسعينيات، انتقلت وفاء بين المناصب لرئاسة الإنتاج الصوتي والمرئي.

السيرة الذاتية وفاء بكر يونس

في ضوء ما سبق ذكره عن الإعلامية وفاء يونس نورد أهم بياناتها الشخصية من خلال النقاط التالية

الاسم الحقيقي وفاء بكر يونس إبراهيم.

اسم الأب بكر يونس.

اسم الأم سعاد المشهداني.

تاريخ الميلاد من مواليد عام 1952 م.

مكان الميلاد الرياض / المملكة العربية السعودية.

محل الإقامة الحالي العاصمة، الرياض، المملكة العربية السعودية.

الجنسية سعودي.

دين الاسلام.

الحالة العائلية متزوج.

الدرجة العلمية درجة البكالوريوس في رياض الأطفال.

ألما ماتر جامعة ويبر / الولايات المتحدة الأمريكية.

اللغة الأم اللهجة العربية السعودية.

اللغات الثانوية الإنجليزية.

المهنة مذيع، مذيع تلفزيوني.

سنوات من النشاط دخلت مجال الإعلام منذ ستينيات القرن الماضي وما زالت مستمرة حتى الآن.

كم عمر وفاء بكر يونس

وفاء بكر يونس تبلغ من العمر سبعين عاما. ولدت عام 1952 م، ولا يُعرف التاريخ الدقيق لشهر ويوم ولادة الإعلامية وفاء يونس. عملت يونس في الإذاعة منذ طفولتها المبكرة. أمضت عامًا في الإذاعة في المملكة العربية السعودية، كما لعبت دورًا بارزًا في تغطية حرب الكويت في أوائل التسعينيات.

من هو والد وفاء بكر يونس

والد وفاء بكر يونس الصحفي السعودي الشهير بكر يونس. عُرف بكر يونس بأنه من أوائل من انضموا إلى عالم الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية، وساهم في إطلاق الإذاعة السعودية. في جامعة بغداد، وعلى مدى أكثر من أربعين عاما، صنع يونس اسما مميزا. جدير بالذكر أن بكر يونس أنجب أربعة عشر ولداً، ورث بعضهم مهنة والده الإذاعية، وآخرون دخلوا عالم الفن والغناء.

من هو زوج وفاء بكر يونس

زوج الإعلامية السعودية وفاء يونس هو خليفة بن عبد اللطيف السعيد، وهو رجل سعودي ارتبطت به وفاء خلال القرن الماضي، ونتيجة لزواجهما ثلاثة أبناء يشغلون مناصب رفيعة في المملكة العربية السعودية. وهم خالد السعيد وهشام السعيد وابنتها الوحيدة سناء السعيد، وتعيش وفاء يونس حياة مستقرة في رعاية أبنائها وأحفادها في العاصمة السعودية الرياض.

وفاء بكر يونس على تويتر

حساب وفاء بكر يونس على تويتر يقترب من عشرة آلاف متابع، ويونس تتواصل مع جمهورها من خلال تغريدات شعرية تحت هاشتاغ “أنا أقول”، كما تتفاعل مع الأخبار السعودية المحلية والأخبار العربية بشكل عام، ويمكن أن يكون حساب وفاء بكر يونس تم الوصول إليها على Twitter لمعرفة المزيد من أحدث أخبارها. ومنتجاته الأدبية والقصصية من خلال النقر مباشرة على الرابط “”.

من هي وفاء بكر يونس ويكيبيديا ، هي احد الشخصيات الاعلامية البارعة من الثمانينات من القرن الماضي ، ولعل الأكثر الأسئلة التي ظهرت من قبل جمهورها وفاء بكر يونس هو التعرف على معلوماتها الشخصية والمواقف التي مرت بها حتى وصولها الى ما وصلت عليه ، كما تعرفنا على اسم زوجها وعدد أولادها وحسابها الرسمي على تويتر.