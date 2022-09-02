من هي وفاء بن خليفة ويكبيديا ، تصصدرت محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الأوقات الأخيرة من ساعات ليلة يوم الخميس خبر وفاة العالمة والمشهورة وفاء بن خليفة ، وهي تعد من الشخصيات التي عرفت بشكل عالمي وهي من المشاهير المعروفين بتعدد النشاط حول العالم ، وهي من العاملين في مجال حقوق الانسان ، اعلن عن وفاتها 1/ سبتمبر / 2022 ، تابعوا معنا .

من هي وفاء بن خليفة – ويكيبيديا

وفاء بن خليفة ناشطة وكاتبة سعودية في مجال حقوق الإنسان، أعلنت وفاتها في 1 سبتمبر 2022 م. حاصلة على درجة البكالوريوس في الاتصال الجماهيري من الجامعة الأمريكية في دبي، حيث أقامت خلال دراستها بالعاصمة الإماراتية دبي قبل أن تنتقل إلى نيويورك. ولتستقر هناك، تحولت مؤخرًا للعمل كناشطة في مجال حقوق الإنسان بعد أن عينتها الأمم المتحدة سفيرة للنوايا الحسنة، مع العديد من البرامج الإعلامية التي قدمتها خلال حياتها المهنية التي استمرت عقدين كصحفية.

سيرة وفاء بن خليفة

تعتبر الراحلة وفاء بن خليفة من أهم النشطاء وذوي الفاعلية القوية في مجال العمل الإنساني. لها جولات مكثفة في عدة دول عربية وأجنبية قدمت خلالها الدعم للمحتاجين وشاركت في أنشطة مختلفة. فيما يلي أهم ما ورد في سيرة وفاء بن خليفة

الاسم والصلة وفاء بن خليفة – بالإنجليزية “وفاء بن خليفة”.

الأهل غير معروف.

تاريخ الميلاد التاسع عشر من يونيو عام 1981 م.

مكان الميلاد جدة، المملكة العربية السعودية.

الإقامة الموت.

تاريخ الوفاة 1 سبتمبر 2022 م.

مكان الوفاة بلجيكا.

العمر عند الوفاة 41 سنة.

الجنسية سعودي الجنسية.

الحالة العائلية متزوج.

عدد الاطفال 3

الدرجة العلمية درجة البكالوريوس.

ألما ماتر الجامعة الأمريكية في دبي.

التخصص العلمي الإعلام.

اللغة الرسمية العربية – لهجة سعودية.

المهنة صحفي – ناشط حقوقي – كاتب.

سنوات النشاط دخلت وفاء بن خليفة مجال الإعلام منذ عام 2002 – 2022 م.

وفاة وفاء بن خليفة

أعلنت مصادر إعلامية محلية وعربية، وفاة الناشطة وفاء بن خليفة، الخميس 1 سبتمبر 2022 م، عن عمر يناهز 41 عامًا ؛ ولدت في مدينة جدة يوم 19 يونيو عام 1981 م. وكانت السيدة الراحلة قد أنشأت قبل عدة سنوات جمعية خيرية غير ربحية لأغراض إنسانية تحت اسم “وفاء الخير الإنسانية” وتم تكريمها في أكثر من مناسبة أو مناسبة عربية ودولية مقابل نشاطها الإنساني. بحكم منصبها كسفيرة للنوايا الحسنة لدى الأمم المتحدة.

سبب وفاة وفاء بن خليفة

وتشير بعض المصادر إلى أن سبب وفاة الناشطة وفاء تعرضها لأزمة صحية مفاجئة عانت منها أثناء وجودها في دولة بلجيكا، وذلك لاستكمال جولتها في بعض الجمعيات والمؤسسات الخيرية في بعض الدول الأوروبية، والتي أثرت على كل من إيطاليا واليونان قبل بلجيكا، وتؤكد هذه المصادر أن الأخيرة لم تشكو أو أنها تعاني من أي أمراض مزمنة، حيث تم نقلها مباشرة إلى أحد مستشفيات العاصمة بروكسل حيث توفيت، وتنتظر التفاصيل. من الطاقم الطبي المعالج للتحقق من هذه البيانات.

من هو زوج وفاء بن خليفة

زوج وفاء بن خليفة هو الشيخ محمد الطرابلسي، رجل أعمال سعودي، يعيش بين الرياض ونيويورك. متزوج من الراحلة وفاء منذ عدة سنوات، وله ثلاثة أبناء، وهم بالترتيب التالي (صابرينا، لينا، ثم أحمد)، وهو شخصية بعيدة عن المستوى الإعلامي، رغم حجمها. الشهرة التي تتمتع بها زوجته الراحلة.

إنستغرام وفاء بن خليفة

أصبحت الناشطة وفاء بن خليفة من المشاهير في عالم وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة على إنستجرام. يتابع حسابه الرسمي على المنصة أكثر من 4.1 مليون متابع من جميع أنحاء العالم العربي والعالم، تشارك معهم اليوميات الشخصية والمهنية. يمكنكم زيارة موقع Instagram الراحل والاطلاع على أحدث منشوراتها. على ذلك مباشرة.

من هي وفاء بن خليفة ويكبيديا ، تعتبر أحد المشاهير في عالم حقوق الانسان وهي سعودية الأصل ، وتم العمل على تعينها من قبل الأمم المتحدة كسفية للنوايا الحسنة ، كما تحدثنا على سيرة وفاء بن خليفة و من هو زوج وفاء بن خليفة ، سبب الذي أدى الى وفاتها .