من هي ياسمينة زيتون ملكة جمال لبنان بالصور ، لقد سعى الكثير من الأشخاص حول التسائلات التي إنتشرت عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي حول من هي ياسمينة زيتون ملكة جمال لبنان السيرة الذاتية ، وهي من الشخصيات التي شاع ذكر إسمها خلال الاوقات الأخيرة ، وجاء ذلك بعد التوقف عن المنافسة لمدة أربعة أعوام نتيجة الازمات الاقتصادية والسياسية في لبنان ، تابعوا معنا .

من هي ياسمينة زيتون

ياسمينة إسماعيل زيتون عارضة أزياء لبنانية وحاصلة على لقب ملكة جمال لبنان 2022. ستمثل لبنان في مسابقة ملكة جمال الكون 2022 أو ما يسمى أيضًا بمسابقة ملكة جمال العالم 2022. ولدت زيتون في 26 أكتوبر 2002 في كفر شوبة، قرية قضاء حاصبيا. في محافظة النبطية التحقت بجامعة نوتردام – اللويزة للحصول على درجة البكالوريوس في الصحافة، وفي نيسان 2022 بدأت باستضافة عرض تعليمي بعنوان “مع ياسمينة”.

سيرة ياسمينة زيتون

تتمثل سيرة ملكة جمال لبنان 2022 ياسمينة زيتون في المعلومات الموثقة التالية

الاسم الكامل ياسمينة اسماعيل زيتون.

اسم الأم أسمهان الهلالي.

تاريخ الميلاد 10 فبراير 2002 (20 سنة).

مكان الميلاد كفر شوبا، لبنان.

الارتفاع 1.67 م (5 قدم 5.5 بوصة).

لون الشعر بني.

الجنسية تحمل الجنسية اللبنانية.

التعليم تدرس الصحافة.

ألما ماتر جامعة نوتردام.

تنافس في ملكة جمال لبنان 2022، ملكة جمال الكون 2022.

ابرز الجوائز ملكة جمال لبنان 2022.

أعلنت ياسمينة زيتون ملكة جمال لبنان 2022

بدأت زيتون حياتها المهنية عام 2022، بعد اختيارها لتمثيل حيها في حاصبيا من خلال مسابقة ملكة جمال لبنان 2022 التي أقيمت في منتدى بيروت في بيروت في 24 تموز / يوليو 2022. تنافست ياسمينة مع 17 مرشحة أخرى على اللقب. الإعلان عن الفائز بالمسابقة تم الإعلان خلال العرض المباشر لملكة جمال الولايات المتحدة 2010 أن الفائزة في المسابقة ستمثل لبنان في مسابقة ملكة جمال الكون 2022 وملكة جمال العالم 2022.

ياسمينة زيتون انستغرام

ياسمينة زيتون ملكة جمال لبنان 2022 لها حساب رسمي وموثق على منصة التواصل الاجتماعي إنستجرام. ملكة جمال الكون ويمكن متابعتها مباشرة عبر حسابها الرسمي والوحيد على منصة انستجرام.

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