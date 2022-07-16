من هي ياسمين الدباغ ويكيبيديا، لمع اسم اللاعبة ياسمين الدباغ مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بكثرة، فهي مبدعة في جميع المجالات سواء المجالات الرياضية أو المجالات الفنية، فهي من أحد المشاهير في المملكة العربية السعودية، وفي مقالنا لهذا اليوم سوف نتعرف على من هي ياسمين الدباغ ويكيبيديا، تابعونا.

من هي ياسمين الدباغ ويكيبيديا

تعتبر ياسمين الدباغ من أحد النساء في المملكة العربية السعودية، ولدت ياسمين الدباغ في مدينة لندن العاصمة الاصلية لمدينة بريطانيا، ولها ابوين سعوديين الجنسية ومن ساعدها في امتلاك الجنسية البريطانية أنها ولدت في مدينة لندن، في تاريخ الثاني والعشرون من شهر أيلول في العام 1997 ميلادي، والان تبلغ الخامسة والعشرون من عمرها، درست ياسمين الدباغ في مدارس مدينة جدة، وكانت منذ صغرها تحب لعب كرة السلة والجمباز والسباحة، وبعدما انهت المرحلة الثانوية سافرت الى خارج السعودية لإكمال دراستها، ثم انضمت لفريق ألعاب القوى في كولومبيا، وبعد أن عادت إلى المملكة عملت على الانضمام إلى المنتخب الوطني لتدخل مجال المنافسة المحلية والدولية أيضًا، وكانت مشاركتها الأولى مع المنتخب السعودي عام 2019، وتدربت منذ ذلك الوقت على يد المدرب البريطاني لينفرد كريستي، ومن المتوقع أن تقدم أداءً متميزًا خلال بطولة العام الحالي لألعاب القوى.