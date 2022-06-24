“من هُنا” link نتيجة الشهادة الثانوية السودانية 2022 الشعبتين علمي وأدبي برقم الجلوس

أنهى طلاب الشهادة الثانوية السودانية امتحاناتهم أمس 22 يونيو 2022 ، وينتظرون الانتهاء من جميع أعمال التصحيح والمراجعة ، ومن ثم متابعة درجات الطلاب ، حتى يتمكن الطلاب من الاستفسار عن نتائج الثانوية السودانية. شهادة عبر موقع وزارة التربية والتعليم السودانية لنتائج الطلاب 2022 برقم المقعد وهذا بعد موافقة وزير التربية والتعليم السوداني على النتيجة سيكون من السهل على جميع طلاب الثانوية السودانية في مختلف الولايات السودانية استخراج النتيجة برقم المقعد إلكترونيًا.

نتيجة الثانوية السودانية 2022

يستعد الطلاب لمعرفة نتيجة الشهادة الثانوية السودانية 2022 بعد إتمامهم جميع امتحانات الشهادة الثانوية 2022 ، حيث يتم الآن إجراء جميع التصحيحات والمراجعة ودرجات الطالب.

أكمل طلاب المرحلة الثانوية اليوم الشهادة الثانوية السودانية من امتحانات الكيمياء والدراسات الإسلامية والأدب الإنجليزي ، ومن المقرر أن يستعدوا لامتحان اللغة العربية يوم السبت المقبل 18 يونيو 2022 ، بحيث تستمر الامتحانات وسط مجموعة محددة. بالإجراءات الوقائية ولجان آمنة ومراقبتها من قبل كوادر تربوية متميزة. وحتى انتهاء الامتحانات في 22 يونيو المقبل ، يستعد الطلاب لتلقي أنباء ظهور نتائج الثانوية السودانية بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة ومراقبة درجات الطلاب.

وضعت وزارة التربية والتعليم في السودان ، بالتعاون مع مجموعة كبيرة من المتخصصين والخبراء ، جدول امتحانات الشهادة الثانوية السودانية للشعبين ، العلمي والأدبي ، للفصل الدراسي الثاني ، وفق المعايير الدولية الصحيحة لتحديد امتحانات لكل من الشعبين العلمي والأدبي. على مواقع الويب الخاصة بالطلاب وأولياء الأمور ، سنقدم جدول الامتحانات معك في مقالتنا اليوم ، لتوفير كل ما يحتاجه طلابنا.

جدول امتحانات الشهادة الثانوية السودانية العلمية والأدبية 2022

الجدير بالذكر أن ماراثون الامتحانات قد انطلق يوم السبت الماضي 11 يونيو وحسب الجدول المقرر سينتهي في الثاني والعشرين من الشهر نفسه.

يوم السبت 11 يونيو ، سيقام امتحان التربية الإسلامية والمسيحية لمدة ساعتين ونصف الساعة.

يوم الأحد 12 يونيو امتحان علوم الحاسب الآلي لمدة ثلاث ساعات.

الإثنين 13 يونيو امتحان الأحياء لمدة 3 ساعات للشعبة العلمية.

يوم الاثنين 13 يونيو امتحان العلوم الهندسية لمدة 3 ساعات للشعبة العلمية.

الثلاثاء 14 حزيران امتحان الجغرافيا لمدة 3 ساعات للقسم الأدبي.

الثلاثاء 14 يونيو امتحان علم الأسرة 3 ساعات للقسم الأدبي.

يوم الخميس الموافق 16 يونيو ، امتحان الكيمياء لمدة 3 ساعات للشعبة العلمية ، وامتحان الدراسات الإسلامية للشعبة العلمية والأدبية ، وامتحان الأدب الإنجليزي للشعبة العلمية والأدبية.

ويقام يوم السبت 18 يونيو امتحان اللغة العربية لمدة ثلاث ساعات قسم علمي وأدبي.

الأحد 19 يونيو امتحان الفيزياء للقسم العلمي وامتحان التاريخ للقسم الأدبي مدة كل منهما ثلاث ساعات.

يوم الاثنين 20 يونيو ، امتحان اللغة الفرنسية للشعبة العلمية والأدبية.

الثلاثاء 21 يونيو امتحان الرياضيات التخصصي لامتحان الرياضيات العلمي والأساسي للأدب.

يوم الأربعاء الموافق 22 يونيو ، اختبار اللغة الإنجليزية للعلوم والآداب.

يكون طلاب الثانوية السودانية قد أنهوا امتحان الفيزياء للقسم العلمي وكذلك امتحان التاريخ في القسم الأدبي. ومن المقرر أن ينهي الطلاب امتحانات الثانوية السودانية الأربعاء المقبل 22 يونيو 2022 ليعيشوا في حالة قلق من نتيجة الثانوية السودانية حيث ينتظرون استكمال عمليات التصحيح ومراجعة الطلاب. درجات. بعد ذلك ، قم بمراقبة النتيجة والإعلان عنها ، ثم على الفور تتم الموافقة على النتيجة وتحميل النتائج على موقع وزارة التربية والتعليم السودانية من خلال روابط إلكترونية تسهل على الطلاب استخراج النتيجة عبر الإنترنت برقم المقعد.

نتيجة الشهادة الثانوية السودانية الفصل الثاني 2022

بعد أن ينهي الطلاب امتحانات الشهادة الثانوية السودانية للفصل الدراسي الثاني يوم الأربعاء الموافق 22 يونيو 2022 تبدأ أعمال تصحيح درجات الطلاب ومراجعة إجابات الطلاب ، ثم يتم رصد الدرجات وتجميعها لعرضها على الجهات المعنية. للموافقة والموافقة على النتائج.

في ذلك الوقت ، وافق وزير التربية والتعليم السوداني على نتائج الشهادة الثانوية السودانية ، بحيث يتم رفع النتائج وتحميلها على الإنترنت ، حتى يتمكن طلاب الثانوية السودانية من الاستعلام عن النتائج من خلال موقع نتائج السودان إلكترونيًا برقم المقعد. .