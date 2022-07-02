من هُو أحمد عيد الحربي أحد أساطير المملكة العربية السَعُودِيْة فِيْ لعبة كرة القدم، حافظ الحربي لسنوات على مكانته الرياضية كأفضل لاعب، خاصة فِيْ أوائل السبعينيات من القرن الماضي، وشكل نموذج وحالة كاملة حسمته حينها للعمل فِيْ إدارة الاتحاد السعودي لسنوات عديدة، من هذه القضية تتناول أهم المعلومات المتعلقة بأحمد عيد الحربي لتوسيع كرة القدم ومعلوماته الشخصية، بخلاف ما هُو متاح من حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

من هُو احمد عيد الحربي

أحمد عيد الحربي حارس مرمى سابق ورئيس سابق لمجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم. تعود أصوله إلى مدينة جدة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة. هل نشأ الحربي فِيْ بيئة بعيدة عن الرياضة كخريج قسم الجغرافِيْا، عمل فِيْ البداية فِيْ وزارة البترول، لكن موهبته الكروية دفعته للانضمام إلى الفريق الوطني الأول للمملكة العربية السَعُودِيْة كحارس مرمى فِيْ السبعينيات من القرن الماضي. من 10 بطولات قبل التأهِيْل للعمل الإداري فِيْ الاتحاد.

سيرة احمد عيد الحربي

من خلال النقاط التالية نتعامل مع أهم المعلومات الشخصية لأحمد عيد الحربي

الاسم الكامل أحمد بن عيد بن سعد السريحي الحربي

الاسم المستعار احمد عيد الحربي.

تاريخ الميلاد من مواليد 10 مايو 1948 م.

مكان الميلاد جدة، المملكة العربية السَعُودِيْة.

الجنسية سعودي الجنسية.

المؤهلات العلمية بكالوريوس فِيْ الجغرافِيْا، ماجستير فِيْ رسم الخرائط.

الوظيفة رئيس سابق للاتحاد السعودي لكرة القدم (2012-31 ديسمبر 2016).

الرياضة كرة القدم.

اللغة الأم العربية.

اللغات الأخرى اللهجة السَعُودِيْة والإنجليزية.

دين الاسلام.

الطائفة أهل السنة والجماعة.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوج غير معروف.

سنوات من النشاط بدأ نشاطه الرياضي عام 1963 واستمر حتى عام 2016.

إنجازات كرة القدم لأحمد عيد الحربي

استطاع أحمد عيد الحربي، لأكثر من خمسة عقود فِيْ الرياضة، بين كونه لاعبًا أو إداريًا، أن يحقق العديد من الإنجازات، مثل

حصل على جائزة أفضل لاعب سعودي عام 1388 هـ.

وفاز بجائزة أفضل حارس خليجي فِيْ الجولتين الأولى والثانية.

كان من بين أفضل ثلاثة حراس مرمى فِيْ الوطن العربي عام 1973.

أنهى مسيرته الكروية بعشرة ألقاب فِيْ جيبه

ولعب مع أندية كبرى فِيْ المملكة منها النادي الأهلي والمنتخب السعودي الأول.

كَمْ عمر احمد عيد الحربي

أحمد عيد الحربي يبلغ من العمر حوالي 74 عامًا. ولد فِيْ العاشر من مايو 1948 م، بدأ الحربي مسيرته الكروية عندما كان شابًا عندما كان يبلغ من العمر 15 عامًا تقريبًا وأسس تاريخًا كرويًا غنيًا. أكثر من ستة عقود، يتنقل بين أندية الشباب، ثم الأندية المحترفة إلى مناصب إدارية فِيْ لعبة كرة القدم السَعُودِيْة.

من أين أحمد عيد الحربي

تعود أصول أحمد عيد الحربي إلى مسقط رأسه فِيْ مدينة جدة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة. تنحدر عائلة الحربي من قبيلة حرب الشهِيْرة فِيْ شبه الجزيرة العربية وبعض بلاد الشام. الأسرة هِيْ أهم شخص على مستوى المملكة العربية السَعُودِيْة من إداريين وكتاب وأطباء وغيرهم.

اولاد احمد عيد الحربي

ولأحمد عيد الحربي أربعة أبناء وبنت، وله “رضا، عبد الله، سلطان، محمد”. لم يفصح الحربي عن أي معلومات عن زوجته وإذا كانت شخصية عامة فهُو متحفظ للغاية. معلوماته الشخصية منذ البداية تركز اهتمامه على موهبته حارس المرمى فِيْ لعبة كرة القدم وعمله الإداري.

أحمد عيد الحربي على تويتر

غاب الاختصاصي أحمد عيد الحربي عن منصات التواصل الاجتماعي منذ أكثر من خمس سنوات، لكن سيرة حياته العطرة بقيت بلغة روادها. يمتلك الحربي حسابًا موثقًا على تويتر بأكثر من مائة ألف متابع، وشارك الحربي بعضًا من تنبؤاته فِيْ عالم الرياضة، وخاصة منتخبات المملكة العربية السَعُودِيْة. ويمكن الوصول إلى حساب السَعُودِيْة وأحمد الحربي على تويتر “”.

فِيْ ختام هذا المقال وبعد عرض حساب أحمد الحربي على تويتر، أخبر عنوانه من هُو أحمد عيد الحربي، بعد ذكر سيرته الذاتية وإنجازاته الكروية، بالإضافة إلى عدد أبنائه وعرقهم الأصلي.، وكَمْ عمره حتى هذا العام.