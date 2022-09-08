خلف الأمير تشارلز الملكة إليزابيث على عرش بريطانيا العظمى، باعتباره الابن البكر للملكة الذي توفِيْ عَنّْ عمر يناهز 96 عامًا ؛ بعد تعرضه لأزمة صحية.

بموجب اتفاقية بيرث، التي دخلت حيز التنفِيْذ فِيْ عام 2015، يحتاج الستة الأوائل فِيْ ترتيب ولاية العرش إلَّى موافقة الملك قبل الزواج ؛ بدون هذه الموافقة، يتم استبعادهم وأطفالهم من تسلسل الخلافة.

وبالتالي، فإن الملكة إليزابيث هِيْ صاحبة السيادة وولي عهدها هُو ابنها الأكبر، تشارلز أمير ويلز، يليه الأمير ويليام، دوق كامبريدج، الابن الأكبر لأمير ويلز. والثالث فِيْ الترتيب الأمير جورج، الابن الأكبر لدوق كامبريدج، تليها شقيقته الأميرة شارلوت، وشقيقه الأصغر الأمير لويس. المركز السادس فِيْ الترتيب الأمير هاري، دوق ساسكس، الابن الأصغر لأمير ويلز.

الأمير تشارلز هُو أقدم وريث شرعي فِيْ التاريخ البريطاني

كان تشارلز الوريث الشرعي، دوق كورنوال ودوق روثساي، منذ عام 1952، وهُو أقدم وأقدم وريث شرعي فِيْ التاريخ البريطاني. وهُو أيضًا أقدم وريث قانوني لمكتب أمير ويلز، حيث تولى منصبه فِيْ يوليو 1958.

ولد تشارلز فِيْ قصر باكنغهام، الحفِيْد الأكبر للملك جورج السادس والملكة إليزابيث. تلقى تعليمه فِيْ Chem and Gordonston، المدارس التي تلقى فِيْها والده الأمير فِيْليب، دوق إدنبرة، تعليمه عَنّْدما كان طفلاً.

أمضى تشارلز عامًا فِيْ حرم تيمبيرتوب التابع لمدرسة جيلونج جرامر فِيْ فِيْكتوريا، أستراليا. بعد حصوله على بكالوريوس الآداب من جامعة كامبريدج، خدم فِيْ سلاح الجو الملكي والبحرية الملكية من 1971 إلَّى 1976.

فِيْ عام 1981، تزوج من السيدة ديانا سبنسر وأنجبا ولدين، الأمير وليام (مواليد 1982) والأمير هاري (مواليد 1984). فِيْ عام 1996، انفصل الزوجان بعد أن أفادت الصحف بعلاقات الزوجين خارج نطاق الزواج.

توفِيْت ديانا فِيْ حادث سيارة فِيْ باريس بعد عام من طلاقها. فِيْ عام 2005، تزوج تشارلز من شريكته السابقة كاميلا باركر بولز بعد علاقة طويلة.

بصفته أمير ويلز، يتعهد تشارلز بأداء واجباته الرسمية نيابة عَنّْ الملكة.

أسس تشارلز برنس ترست (برنسيس ترست)، فِيْ عام 1976، ويرعى مالياً جمعيات الأمير الخيرية، وهُو عضو، ورئيس، وراعي لأكثر من 400 منظمة وجمعية خيرية.

كَمْدافع عَنّْ البيئة، عمل تشارلز على زيادة الوعي بالزراعة العضوية وتغير المناخ، وحصل على جوائز وتقدير من المجموعات البيئية.

تم انتقاد دعم تشارلز للطب البديل من قبل الكثيرين فِيْ المجتمع الطبي، لا سيما فِيْما يتعلق بالطب المثلي، وقد حظيت آرائه حول دور الهندسة المعمارية فِيْ المجتمع والحفاظ على المباني التاريخية باهتمام واسع.من قبل المهندسين المعماريين ونقاد التصميم البريطانيين.

منذ عام 1993، عمل تشارلز على إنشاء باوندبيري، وهِيْ مدينة جديدة مخططة بناءً على تفضيلات الأمير نفسه. تشارلز أيضًا مؤلف ومؤلف مشارك للعديد من الكتب.