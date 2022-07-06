من هُو الأمين العام الجديد لمنظمة أوبك توفِيْ مساء الثلاثاء 5 يوليو 2022 الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول “محمد باركيندو” إثر مرضه وتم تعيين خبير نفطي من الكويت بناء على ذلك. جديد فِيْ هذه المنظمة، يتخطى أهم مناصبها.

من هُو الأمين العام الجديد لمنظمة أوبك

الأمين العام الجديد لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) هُو هِيْثم فِيْصل راشد الغيص، حيث تم اتخاذ قرار بتولي المنصب اعتبارًا من أغسطس 2022 م، عقب وفاة الأمين العام السابق محمد باركيندو. حيث يعمل هِيْثم الغيص كخبير نفطي من الكويت، ويذكر أنه يبلغ من العمر حوالي 52 عامًا، ولد فِيْ مدينة الكويت فِيْ أكتوبر 1969 م، والجدير بالذكر أنه حاصل على شهادة فِيْ العلوم السياسية من سان فرانسيسكو الدولة. تتقن الجامعة والغيص ست لغات هِيْ “الإنجليزية، والفرنسية، والإسبانية، والألمانية، والبرتغالية، والصينية” بالإضافة إلى اللغة العربية.

سيرة هِيْثم الغيص

أهم وأبرز المعلومات المتعلقة بالأمين العام الجديد لمنظمة أوبك السيد هِيْثم الغيص، نعرضها فِيْ السطور التالية

الاسم الكامل هِيْثم فِيْصل راشد الغيص.

الميلاد أكتوبر 1969 م

مكان الميلاد الكويت.

العمر 52 سنة.

الجنسية كويتي.

الجنسية الكويت.

الحالة الاجتماعية متزوج.

ألما ماتر جامعة ولاية سان فرانسيسكو، قسم العلوم السياسية.

اللغة الأم العربية.

لغات أخرى الإنجليزية – الصينية – الألمانية – الإسبانية – البرتغالية – الفرنسية.

الموظف أوبك – وزارة الخارجية الكويتية – مؤسسة البترول الكويتية.

هِيْثم الغيص مناصب

أهم وأبرز مواقع هِيْثم الغيص فِيْ السطور التالية

محافظ الكويت فِيْ منظمة الأوبك.

أمين عام منظمة الدول المصدرة للنفط.

رئيس اللجنة الفنية لتحالف أوبك +.

مدير بحوث التسويق فِيْ قسم التسويق العالمي فِيْ مؤسسة البترول الكويتية.

مدير المكاتب الاقليمية لمؤسسة البترول الكويتية.

متخصص فِيْ بيع النفط الخام ومشتقاته.

أوبك

أهم المعلومات المتعلقة بأوبك نعرضها فِيْ السطور التالية

الاختصار أوبك.

الدولة دولي.

المقر فِيْينا، النمسا.

تاريخ التأسيس 10-14 ايلول 1960 بغداد العراق.

مكان التركيب بغداد.

الوضع القانوني نشط.

عدد الاعضاء 10 اعضاء.

اللغات الرسمية الإنجليزية.

الأمين العام السابق محمد باركيندو.

الامين العام الحالي هِيْثم الغيص.

أعضاء أوبك

الدول الأعضاء فِيْ منظمة الأوبك مبينة فِيْ الجدول التالي

الجزائر أفريقيا 1969- 12.200.000.000 أنغولا أفريقيا 2007- 9،010،000،000 الجابون أفريقيا 1975-1994، 2016 2،000،000،000 إيران الشرق الأوسط 1960 157.800.000.000 العراق الشرق الأوسط 1960 144.200.000.000 الكويت الشرق الأوسط 1960 104.000.000.000 ليبيا أفريقيا 1962- 48.360.000.000 نيجيريا أفريقيا 1971- 37.070.000.000 المملكة العربية السَعُودِيْة الشرق الأوسط 1960 268.290.000.000 الإمارات العربية المتحدة الشرق الأوسط 1967 97.800.000.000 فنزويلا أمريكا الجنوبية 1960 298.350.000.000 مجموع دول أوبك 1،213،150،000،000

المجموع العالمي 1،656،130،000،000

73٪ من دول الأوبك



لذا؛ وصلنا إلى نهاية مقال هُو الأمين العام الجديد لمنظمة أوبك، تعرفنا من خلاله على منظمة أوبك بالإضافة إلى الأمين العام الحالي للمنظمة، الخبير النفطي الكويتي هِيْثم الغيص، وتعرفنا عليه. اهم المناصب.