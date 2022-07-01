من هُو الامير فِيْصل بن الحسين

من هُو الأمير فِيْصل بن الحسين الأمير فِيْصل بن الحسين هُو أحد أفراد الأسرة الهاشمية الحاكَمْة فِيْ المملكة الأردنية وهُو ابن الملك الحسين والأميرة منى ولطالما عُرف بالوصي الشرعي للعرش فِيْ عهده غياب أخيه الملك عبد الله الثاني، وسنتعرف أكثر على الأمير فِيْصل بن الحسين وسيرة حياته، كَمْا نناقش سيرته العلمية والعملية، بالإضافة إلى ذكر التفاصيل.

من هُو الأمير فِيْصل بن الحسين –

صاحب السمو الملكي الأمير فِيْصل بن الحسين هُو الابن الثاني للملك الأردني الراحَلْ حسين والشقيق الأصغر للملك عبد الله الثاني، وقد شغل منصب رئيس الأركان الجوية منذ عام 2002. وهُو أيضًا نائب القائد الأعلى للقوات الجوية. القوات المسلحة الأردنية، وشغل مناصب عليا فِيْ منظمات مختلفة مثل رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية وعضو اللجنة الأولمبية الدولية، وهُو أيضًا رئيس ومؤسس هِيْئة أجيال السلام، وهِيْ منظمة غير ربحية لبناء السلام مصنفة فِيْ المرتبة 32. أكثر المنظمات غير الحكومية فعالية فِيْ العالم.

سيرة فِيْصل بن الحسين

تمثل سيرة الأمير فِيْصل بن الحسين بالمعلومات الموثقة التالية

الاسم الكامل فِيْصل بن الحسين بن طلال.

اسم الأب حسين بن طلال

اسم الأم منى الحسين

تاريخ الميلاد 11 أكتوبر 1963

مكان الميلاد عمان، المملكة الأردنية.

العمر الحالي 59 سنة.

الجنسية يحمل الجنسية الأردنية.

الحالة الاجتماعية متزوج.

عدد الأبناء أربعة أطفال (آية، عمر، عائشة، سارة).

ألما ماتر جامعة براون، كلية كرانويل الجوية.

الوظيفة الحالية نائب الملك عبد الله الثاني.

الترتيب الفريق الأول.

فِيْصل بن الحسين يعين وصيا على الملك عبد الله الثاني

اعلنت وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا)، اليوم، 1 تموز 2022، ان الامير فِيْصل بن الحسين أدى اليمين الدستورية بعد تعيينه نائبا لشقيقه الملك عبد الله الثاني، فِيْ القصر الملكي، بحضور اعضاء مجلس الوزراء. جدير بالذكر أن الأمير فِيْصل بن الحسين هُو الأخ الأصغر للملك عبد الله الثاني، ويعمل بشكل دوري كوصي أثناء غياب أخيه فِيْ الخارج.

تعليم الأمير فِيْصل بن الحسين

بعد تعليمه المبكر فِيْ عمان، تم إرسال الأمير فِيْصل بن الحسين فِيْ عام 1970 إلى المملكة المتحدة، حيث التحق بمدرسة سانت إدموند، وفِيْ العام التالي انتقل إلى الولايات المتحدة حيث التحق بمدرسة بيمنت فِيْ ديرفِيْلد، ماساتشوستس، و ثم انتقل إلى مدرسة إيجلبروك، أيضًا فِيْ درفِيْل. فِيْ عام 1978، بدأ الأمير فِيْصل تعليمه الثانوي فِيْ St. مدرسة ألبانز فِيْ واشنطن العاصمة وتخرج فِيْ عام 1981 وأكَمْل تعليمه الجامعي فِيْ جامعة براون حيث تخرج فِيْ عام 1985 بدرجة بكالوريوس العلوم فِيْ الهندسة الكهربائية وخلال سنوات دراسته الجامعية تلقى الأمير فِيْصل دروسًا فِيْ الطيران وحصل على رخصة طيار خاص.

المسيرة العملية للأمير فِيْصل بن الحسين

كانت مسيرة الأمير فِيْصل بن الحسين على النحو التالي

1982 بدأ تدريبه على الطيران وأكَمْل دراسته الجامعية وفِيْ نفس العام حصل على رخصة طيار.

1983 بدأ التدريب على طيران طائرات الهليكوبتر مع سلاح الجو الملكي الأردني وبعد تخرجه من الجامعة بدأ تدريبه العسكري الاحترافِيْ مع سلاح الجو الملكي الأردني.

1985 بعد إتمامه التدريبات العسكرية الأساسية حصل على رتبة ملازم.

1987 بعد الانتهاء من تدريب الطيران الأساسي فِيْ سلاح الجو الملكي الأردني، التحق بكلية كرانويل فِيْ المملكة المتحدة.

1988 بدأ الخدمة فِيْ سلاح الجو وخدم فِيْ أكثر من قاعدة وموقع وأكَمْل جميع الدورات المطلوبة للنجاح فِيْ مهمته.

2001 رقي إلى رتبة لواء.

2002 عين قائدا لسلاح الجو الملكي الأردني وبقي فِيْ هذا المنصب حتى عام 2004.

2010 تولى رئاسة اللجنة الأولمبية الأردنية وانتخب فِيْ 13 شباط عضوا فِيْ اللجنة الأولمبية الدولية.

2017 متقاعد من الجيش الأردني برتبة لواء يرافقه الأميران علي بن الحسين وطلال بن محمد، لأسباب تتعلق بإعادة الهِيْكلة على النحو المبين فِيْ الرسالة الملكية.

2022 تعيين نائب ملك الأردن “الملك عبد الله الثاني”.

ها قد وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي عرفنا فِيْه من هُو الأمير فِيْصل بن الحسين على ، وسيرة حياته، كَمْا تحدثنا عن مسيرته العلمية والعملية.