من هُو الشيخ حازم شومان من الذي عاد اسمه إلى واجهة الإعلام مرة أخرى بالتزامن مع الإعلان الرسمي عن وفاة نجله خالد صباح اليوم الثلاثاء 5 يوليو 2022 فمن هُو الشيخ حازم شومان الذي سيتحدث عنه فِيْ السطور التالية حيث سيقدم لك التفاصيل الصغيرة عن شخصيته وحياته الخاصة، وسوف يطلعك عليها أيضًا.

من هُو الشيخ حازم سومان –

الشيخ حازم سومان، 47 عاما، طبيب وخطيب إسلامي سلفِيْ، من مواليد المنصورة بمحافظة الدكالية فِيْ 10 ديسمبر 1974، حاصل على إجازة فِيْ العلوم الطبية من أقسام جامعة المنصورة. بدأ بتدريس الفقه من مسجد السلاب فِيْ مسقط رأسه. المنصورة حيث أخذ منه الآلاف، ثم انتقل لتقديم برامج دينية على عدة قنوات فضائية مثل قنوات (الرحمة الخليجية – الناس – المجد) ومن أبرز برامجه “علي”. أين أيها الشباب ”وله العديد من الدروس المهمة فِيْ السيرة النبوية والفقه النبوي.

سيرة الشيخ حازم سومان

دعم الشيخ حازم الميول السياسية السلفِيْة عندما وصلوا إلى السلطة وانضموا إلى المتظاهرين فِيْ ميدان التحرير. فِيْ عام 2022 صدر بحقه قرار من وزارة الأوقاف بمنعه من الخطابة وممارسة الفقه. القائمة التالية تتضمن أهم سيرة حازم شومان وهِيْ

الاسم الأول والأخير حازم شومان.

الأهل غير معروف.

تاريخ الميلاد 10 ديسمبر 1974 م

مكان الميلاد المنصورة – الدقالي – مصر.

محَلْ الاقامة الدائم المنصورة – الدقالي – مصر.

العمر 41 سنة.

الجنسية المصرية.

دين الاسلام.

المذهب سني سلفِيْ.

الحالة الاجتماعية متزوج.

عدد الاطفال غير معروف.

التعليم إجازة فِيْ الطب.

علما الأم جامعة المنصورة – كلية الطب.

اللغة الأم العربية – اللهجة المصرية.

المهنة طبيب وخطيب اسلامي.

حازم سومان وإخوانه

أكد حازم شومان على انتمائه السلفِيْ وحَقيْقَة معتقداته الدينية خلال حماسه فِيْ أحد برامجه التلفزيونية، على خلفِيْة تقديم مسلسل فِيْ رأيه شوه صورة حسن البنا مؤسس جمعية المدافعين عن حقوق الإنسان. الإخوان المسلمون، مما جعله أحد رموز الإسلام فِيْ القرن الماضي التي لا ينبغي الإساءة إليها، واصفِيْن أن مصر قبل حسن البنا مختلفة تمامًا. على الصخر من أجل مكانة الإسلام الرفِيْعة فِيْ الأمة، ومن كان له الفضل فِيْ إطلاق الجهاد فِيْ فلسطين، واصفًا وفاته فِيْ الخمسينيات بالاستشهاد ومواضيع أخرى يمكن متابعتها فِيْ الفِيْديو أدناه

عدد زوجات حازم شومان

لا توجد معلومات رسمية عن عدد الزوجات الحقيقيات لحسن البنا، لكن بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي نشروا صوراً عائلية لهذا الأخير، بينهم 20 سلفِيْاً، بينهم أربع نساء. وآخرون بناته، وهُو من دعاة تعدد الزوجات، فتنقسم الآراء فِيْ أقواله التي تدفع إلى العد بين المؤيدين والمعارضين.

ما هُو حازم شومان دكتور

حازم شومان طبيب مصري تخرج من كلية الطب البشري، لكن جودة التخصص الذي يمارسه مهنيًا لم يتم التعرف عليها، وهُو ما لا يتوفر فِيْ وسائل الإعلام، ولا حتى فِيْ حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

تويتر حازم شومان

للخطيب حازم شومان حساب رسمي على منصة التواصل الاجتماعي تويتر يبث من خلاله آراءه الفقهِيْة فِيْ قضايا الحياة اليومية من وجهة نظر شرعية، وبعد صلاة العشاء حدد مكان دفنه، وآخر التدوينات يمكن العثور عليها من خلال زيارة موقع Twitter الخاص بشومان مباشرة “”.

لذا؛ فِيْ ضوء استعراضنا لأبرز مشاركات حازم شومان على تويتر، نختتم مقالنا بعنوان من هُو الشيخ حازم شومان على ، بعد التعرف على ما ورد فِيْ سطوره السابقة عن شخصية الأخير ورقمه. من زوجاته وأبنائه، وتعرفنا أيضًا على سبب وفاة نجل خالد وألقينا الضوء على علاقته بجماعة الإخوان المسلمين.