من هُو الشيخ محمد بن ناصر العبودي العالم والرحالة السعودي الذي انتقل إلى رحمة الله اليوم بعد سنوات من البحث عن العلم والتنقل بين الدول الأجنبية والدول الإسلامية للتعرف على أحوالهم وكتابة سيرهم الذاتية فِيْ كتب مترجمة إلى ولغات عديدة يعتبر الشيخ محمد أحد أركان أدب السفر فِيْ العالم ويتعامل مع شخصية الشيخ محمد بن ناصر.

من هُو الشيخ محمد بن ناصر العبودي –

محمد بن ناصر العبودي شيخ وكاتب ورحّالة تعود أصوله إلى مسقط رأسه فِيْ مدينة بريدة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة. كان له كَمْدير له أثر طيب فِيْ نفوس طلابه ومحبيه، فقد وافته المنية رحمه الله اليوم 1 يوليو 2022 م.

سيرة الشيخ محمد بن ناصر العبودي

فِيْما يلي نقدم لكَمْ أهم المعلومات المتعلقة بسيرة الشيخ محمد بن ناصر العبودي

الاسم الكامل محمد بن ناصر العبودي.

المسمى الوظيفِيْ عميد الرحالة، عميد المؤلفِيْن.

مكان الميلاد بريدة، المملكة العربية السَعُودِيْة.

تاريخ الميلاد حوالي عام 1926 م

الإقامة الرياض، المملكة العربية السَعُودِيْة.

الجنسية سعودي الجنسية.

دين الاسلام.

الجنسية السَعُودِيْة.

المهنة خطيب وكاتب ورحّالة.

اللغة الأم العربية.

تاريخ الوفاة 1 يوليو 2022 م

سبب الوفاة الشيخوخة.

كَمْ عمر محمد بن ناصر العبودي

يبلغ عمر الشيخ محمد بن ناصر العبودي نحو 96 عاما، ولد عام 1926 م، أما بالنسبة لسنه المهني، فِيْقدر بحوالي 78 عاما، بدأ العمل أستاذا فِيْ سن الثامنة عشرة. الشيخ محمد بن ناصر قدم تاريخًا علميًا وأدبيًا ثريًا وتفوق فِيْ العديد من المجالات، فكان محبًا للغة العربية كان يعتبره أعظم مشايخ وعلماء المملكة العربية السَعُودِيْة خلال سنوات عمله الطويلة.

أسفار الشيخ محمد بن ناصر العبودي

سافر الشيخ الدكتور محمد بن ناصر العبودي حول العالم ليرى أحوال المسلمين وتمكن من تأليف العديد من الكتب فِيْ أدب الرحالة وكتبه وأسفاره

رحَلْته الأولى إلى إفريقيا لزيارة حوالي 13 دولة، والتي وصفها فِيْ كتاب “فِيْ أفريقيا الخضراء”.

كتاب “كنت فِيْ ألبانيا” يصف سقوط الشيوعية فِيْ ألبانيا عندما زرت ألبانيا.

وكتاب “إلى الجنوب من الشمال” وصف فِيْه رحَلْته إلى الدول الاسكندنافِيْة.

باتاني أو جنوب تايلاند.

فِيْ أعماق جمهُورية الصين الشعبية.

تجول فِيْ جزر الكاريبي.

على قمم جبال الأنديز.

جولة فِيْ جزر جنوب المحيط الهادئ.

موقع الشيخ محمد بن ناصر العبودي

أنشأ له أحد طلاب الشيخ محمد بن ناصر العبودي موقعاً إلكترونياً.

وفاة الشيخ محمد بن ناصر العبودي

توفِيْ الشيخ محمد بن ناصر العبودي ظهر أول يوليو 2022 م. عن عمر يناهز المائة عام وانتشر الخبر بعدما نعته أحد المقربين منه. طريق القصيم ودفن القتيل فِيْ المقبرة الشمالية.

تويتر الشيخ محمد بن ناصر العبودي

للشيخ محمد بن ناصر العبودي حساب على تويتر يشارك من خلاله بعض كتاباته، وكثير من طلابه وأبنائه يغردون له. ناصر العبودي على تويتر بالضغط مباشرة على الرَابِطْ “”.

لذلك نصل إلى خاتمة هذا المقال حول من هُو الشيخ محمد بن ناصر العبودي و، وتناولنا معلومات عن هذا الشيخ من خلال سيرته الذاتية بالإضافة إلى ما هُو متوفر من مؤلفاته فِيْ مؤلفات السفر والحسابات الرسمية.