من هُو المستشار ايمن حجاج

من هُو المستشار أيمن حجاج من ، الذي يعتبر زوج الإعلامية والمذيعة شيماء جمال، الذي ورد أنه عثر عليه مقتولاً بالرصاص فِيْ إحدى الفِيْلات التابعة لحكومة الجيزة. أهم المعلومات المتعلقة به.

من هُو المستشار أيمن حجاج

أيمن حجاج هُو نائب رئيس مجلس الدولة وممثل عن نادي القضاة. شغل المستشار أيمن حجاج عدة مناصب سياسية فِيْ جمهُورية مصر العربية. كان مرشحًا قويًا لتولي رئاسة نادي الزمالك. وتزوج مستشار أيمن حجاج مرتين، الأولى من امرأة مجهُولة للإعلام والثانية لاستضافة شيماء جمال التي اتهمت بقتلها أمس بعد العثور على جثتها.

سيرة أيمن حجاج

تتضمن سيرة أيمن حجاج النقاط التالية

الاسم الكامل أيمن حجاج.

تاريخ الميلاد من المحتمل أن يكون مواليد 1978.

العمر 44 سنة.

محَلْ الميلاد ولد بجمهُورية مصر العربية.

محَلْ الإقامة يعيش فِيْ مدينة الجيزة بجمهُورية مصر العربية.

الجنسية يحمل الجنسية المصرية.

الدين والإيمان يعتنق الدين الإسلامي.

الحالة الاجتماعية متزوج.

المهنة مستشار وقاض.

المنصب نائب رئيس مجلس الدولة.

من هِيْ زوجة أيمن حجاج

زوجة أيمن حجاج الثانية هِيْ شيماء جمال، التي تعتبر من أشهر المتحدثين فِيْ جمهُورية مصر العربية، وقد اعتقلتها السلطات المصرية بعد أن أبلغت عن اختفائها على يد زوجها المستشار أيمن حجاج.

حَقيْقَة أن أيمن حجاج قتل زوجته شيماء جمال

اتهم المنفذ الإعلامي أيمن حجاج بقتل زوجته شيماء جمال خلال نزاع فِيْ إحدى الفِيْلات الحكومية بالجيزة مما دفعه إلى ضربها وتشويه جسدها ودفنها. قتلها كبير واحتجز السائق لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق، بينما لم يتم العثور على زوجها الهارب حتى الآن.

مواقف أيمن حجاج

شغل المستشار السابق أيمن حجاج عدة مناصب خلال حياته، منها

شغل منصب مستشار رئيس مجلس الدولة.

المتحدث الرسمي لنادي القضاة.

كان من المرشحين لرئاسة جمعية الزمالك.

الممثل الرسمي لنادي القضاة بمجلس الدولة.

فِيْ نهاية المقال ناقشنا من هُو المستشار أيمن حجاج على ، ما هِيْ أهم المعلومات المتعلقة به، من هِيْ زوجته وحَقيْقَة مشاركته فِيْ مقتل البرنامج الإذاعي شيماء جمال، ونحن تطرق إلى أهم مواقف أيمن حجاج.