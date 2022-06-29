من هُو المستشار بهاء المري قاضي محاكَمْة نيرة أشرف

من هُو المستشار بهاء المري القاضي فِيْ محاكَمْة نيرة أشرف التي أصدرت الحكَمْ فِيْ قضية مقتل فتاة المنصورة نيرة أشرف حيث ازداد بحثه بعد أن رأى كيف تدار المحكَمْة أثناء المحاكَمْة القاتل لذلك سنتحدث من خلال هذا عن من هُو المستشار بهاء المري وأهم المعلومات المتعلقة به.

من هُو المستشار بهاء المري القاضي فِيْ محاكَمْة نيرة اشرف

بهاء المري مستشار وقاضي مصري برز مؤخرًا كرئيس للمحكَمْة الخاصة فِيْ قضية مقتل فتاة المنصورة نيرة أشرف. كلية الحقوق 2005.

سيرة بهاء المري

تحتوي سيرة بهاء المري على المعلومات التالية

الاسم الكامل بهاء المري.

تاريخ الميلاد غير معروف.

مكان الميلاد جمهُورية مصر العربية.

الإقامة يقيم فِيْ مدينة المنصورة بجمهُورية مصر العربية.

الجنسية يحمل الجنسية المصرية.

الدين والإيمان يعتنق الدين الإسلامي.

اللغة الأم العربية.

المنصب رئيس المحكَمْة العليا بالمنصورة.

المؤهلات العلمية درس فِيْ كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية.

وظائف مستشار بهاء المري

وتقلد رئيس المحكَمْة بهاء المري مناصب إدارية مختلفة على النحو التالي

كان وكيل النائب العام فِيْ مناطق مصر.

عمل المري قاضيا بمحكَمْة الإسكندرية الابتدائية.

تولى رئاسة نيابة كفر الشيخ.

عمل مستشارًا ورئيسًا للمحاكَمْ الجنائية فِيْ بني سويف وطنطا والعريش والإسكندرية الاقتصادية.

شغل منصب رئيس محكَمْة جنايات كفر الشيخ.

وهُو حاليا رئيس محكَمْة جنايات المنصورة.

اعمال المستشار بهاء المري

رئيس محكَمْة جنايات المنصورة بهاء المري له مؤلفات عديدة فِيْ المجال القانوني.

كتاب يشرح القانون الجنائي والإرهاب والتنمر والترهِيْب والقتل العمد والتحقيقات.

كتاب عن صياغة وسببية الأزمات.

ومؤلف كتاب الجريمة المالية.

كتاب عن الجريمة على مواقع التواصل الاجتماعي.

كتاب الأدب القضائي.

رواية انا افضل منه.

يوميات المدعي العام.

يوميات القاضي.

قصص قضائية.

تاريخ العريشة.

وقِصَّة لحظة الانهِيْار.

قِصَّة ارتباك وأمل.

أقوال بهاء المري فِيْ قضية نيرة أشرف

وأثناء محاكَمْة قاتل الفتاة أعربت القاضية والمحامية البهائية نيرة أشرف عن رأيها وحكَمْها أمام الجاني وكانت أقواله على النحو التالي

لقد جرحت الإنسانية فِيْ أقدس مقدساتها، ثم قست قلبك، فقتلت روحًا وادعت أنك أحببتها، وكنت أكثر الناس مكروهًا وكرهًا. لو كان دمًا، لما طعنت وذبحت شخصًا ادعى زوراً حبك لها.

وفِيْ نهاية المقال ناقشنا من هُو المستشار بهاء المري، وقاضي المحاكَمْة نيرة أشرف، وأهم المعلومات المتعلقة به.