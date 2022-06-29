من هُو الوزير جعفر ابو حسان

من هُو الوزير جعفر أبو حسن ، الوزير الأردني الأسبق المعروف محَلْياً فِيْ المملكة الأردنية الهاشمية وعالمياً، أظهر حسن ولاءه لوطنه وللملك وكان قريباً من الجبهة الحاكَمْة، مما جعله يتولى رئاسة مكتب الملك عبد الله الثاني، لذلك فهُو يتعامل مع المعلومات الهامة المتعلقة بالوزير جعفر أبو حسن، بما فِيْ ذلك لمعرفة سيرته الذاتية، واسم زوجته وأولاده والمناصب التي شغلها.

من هُو الوزير جعفر ابو الحسن –

جعفر أبو حسن يرأس مكتب الملك عبد الله الثاني وهُو أحد السياسيين فِيْ المملكة الأردنية الهاشمية. وعرف جعفر بالاجتهاد فِيْ دراسته، حيث حصل على أكثر من أربع درجات علمية. بدأ العمل فِيْ القطاع الحكومي فِيْ مطلع التسعينيات، وتقلد أعلى المناصب فِيْ الدولة، وفاز بها. حصل على العديد من الجوائز أهمها وسام الكوكب الأردني من الدرجة الأولى، ووسام الاستقلال.

سيرة جعفر حسن

بعد مقدمة عامة عن شخصية الوزير جعفر حسن المشهُور فِيْ الأردن ودوليا، نقدم لكَمْ أهم المعلومات المتعلقة بشخصية الحسن

الاسم الكامل جعفر عبد الفتاح حسن.

الإسم المستعار جعفر أبو حسن.

تاريخ الميلاد مواليد 1968 م.

العمر 54 سنة.

مكان الميلاد ولد فِيْ المملكة الأردنية الهاشمية.

مكان الإقامة المملكة الأردنية الهاشمية.

الجنسية يحمل الجنسية الأردنية.

الدين والإيمان يعتنق الدين الإسلامي.

المهنة سياسي ووزير الأردن الأسبق.

اللغة الأم العربية واللهجة الأردنية.

اللغات الثانوية الإنجليزية.

سنوات العمل بدأ العمل فِيْ عام 1991 حتى اليوم.

مؤهل دكتوراه وماجستير فِيْ العلوم السياسية – جامعة جنيف. ماجستير فِيْ الإدارة العامة – جامعة هارفارد. ماجستير فِيْ العلاقات الدولية – جامعة بوسطن. إجازة فِيْ العلاقات الدولية – باريس.

الجوائز وسام الكوكب الأردني من الدرجة الأولى. – وسام الاستقلال من الدرجة الثالثة. وسام قيمة الصليب الأكبر. وسام الصليب الأكبر للتاج. وسام الاستحقاق من الجمهُورية الإيطالية.



اهم اماكن جعفر ابو الحسن

صعد الوزير جعفر أبو حسن إلى القمة فِيْ عالم السياسة منذ بدايته مطلع التسعينيات، ومن مواقف حسن ما يلي

تابع بوزارة الخارجية.

عمل فِيْ مكتب جلالة السكرتير العسكري لجلالة الملك.

انضم إلى بعثة الأردن لدى الأمم المتحدة فِيْ جنيف.

عمل فِيْ مكتب المستشار الثقافِيْ لجلالة الملك وفِيْ مجلس أمن الدولة.

مفوض ونائب سفِيْر الأردن لدى واشنطن.

مدير إدارة الشؤون الدولية بالديوان الملكي على أعلى مستوى.

وزير التخطيط والتعاون الدولي فِيْ حكومة سمير الرفاعي ود. عبدالله النسور الذي فوضه العمل وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي.

نائب رئيس مجلس الوزراء.

وزير المالية.

مدير مكتب الملك عبدالله الثاني.

من هِيْ زوجة الوزير جعفر حسن

زوجة الوزير جعفر أبو حسن بعيدة كل البعد عن الاضطرابات السياسية ويبدو أنها شخصية غير عامة وغير معروفة لوسائل الإعلام، ولديها ثلاثة أبناء ذكور ويعيش حسن حياة مستقرة مع أسرته فِيْ العاصمة الأردنية عمان.

حساب جعفر أبو حسن على تويتر

“جعفر حسن لديه حساب رسمي على تويتر، يشارك من خلاله طموحاته وتوقعاته السياسية، ويقوم الأخير بإعادة تغريد مشاركات سياسية عالمية من منصبه كرئيس لمكتب جلالة الملك عبد الله الثاني. بالضغط على الرَابِطْ مباشرة” “.

هنا وفِيْ نهاية هذا المقال بعنوان من هُو الوزير جعفر أبو حسن على ، يتناول معلومات مهمة عن هذا الوزير بالإضافة إلى سيرته الذاتية واسم زوجته وعدد أولاده وحساب الوزير. جعفر ابو الحسن على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.