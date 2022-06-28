من هُو اول من ابتكر طريقة للكتابة تعتمد على اللمس

من كان أول من اخترع طريقة الكتابة المعتمدة على اللمس، تعتبر الكتابة الاتجاه الثاني لنقل المعلومات والاستفادة، حيث كان الاستماع والنطق هُو الاتجاه الأول وتأتي الكتابة فِيْ التسجيل والتوثيق، فهِيْ الأكثر ثقة وأفضل، ومن خلال ذلك سنقوم بتضمين كيفِيْة الكتابة بسرعة باللمس، إلى جانب أول من اخترع الكتابة القائمة على اللمس.

كان أول من اخترع طريقة الكتابة القائمة على اللمس

تعتبر الكتابة من أهم وسائل نقل المعلومات والحصول عليها وترميزها، وهِيْ من أهم قواعد الحياة التي تتطلب معرفة الإنسان فِيْ مختلف تطورات حياته، ومن أهم الإنجازات البشرية فِيْ التاريخ، وأول من ابتكار أسلوب الكتابة القائمة على اللمس

تحديد الكتابة باللمس

الكتابة باللمس لفترة وجيزة هِيْ الكتابة على لوحة المفاتيح أو لوحة المفاتيح وتتطلب المعرفة والتدريب المستمر. تعد لوحة المفاتيح ملموسة إما كتطبيق داخلي على الجهاز، حيث يتم استخدامها بشكل شائع للكتابة والكتابة، إما لأغراض كتابة التقارير أو البحث، أو للمحادثات وأشياء أخرى. وتجدر الإشارة إلى أن الكتابة باللمس تحمل هذا الاسم، لأنها تتم دون النظر إلى أزرار لوحة المفاتيح.

كيف تكتب باللمس

يمكن أن تكون الكتابة باللمس أكثر تقنية ومهارة باتباع الخطوات التالية

الكتابة على لوحة المفاتيح يوميًا بمعدل ساعتين على الأقل، للتدريب وحفظ موضع الحروف وكيفِيْة الكتابة بشكل صحيح.

ضع العقارب بترتيب تدوير لوحة المفاتيح، وهُو الترتيب الموجود فِيْ منتصف لوحة المفاتيح، بحيث تبدأ أحرفها بالحرف (K) وتنتهِيْ بالحرف (SH)، ثم ضع أصابع اليد اليمنى اليد على الحروف (Κ) (Μ) (Ν) (Τ) وأصابع اليد اليسرى فِيْ الحروف (υ) (ο) (ι) (β).

وزع أصابعك بالتساوي على لوحة المفاتيح بحيث يكون الإصبع الوردي على الحرف (K) والإصبع السبابة على الحرف (T) فِيْ اليد اليمنى والإصبع الوردي على اليسار (sh) والإصبع السبابة على الحرف (ب)، ويتم استخدام المؤشر أيضًا للحرف (أ) والحرف (ل) ولديك الإبهام للضغط على شريط المسافة.

الضغط على بعض الحروف الخاصة مثل الحرف (G) والحرف (A) بإصبع السبابة من اليد اليمنى والحرفِيْن (f) و (q) بإصبع السبابة من اليد اليسرى والحروف المتبقية فِيْ الأعلى والصفوف السفلية بأصابع اليدين.

تلميحات الكتابة باللمس

فِيْما يلي بعض النصائح لمساعدتك على الكتابة بشكل أسرع

الجلوس بشكل صحيح لا يضر بوضعية الظهر، بحيث يكون الظهر مستقيمًا للحفاظ على صحة العمود الفقري.

حافظ على مسافة مناسبة بين الكَمْبيوتر والعينين للحفاظ على صحتهما وتجنب الإصابة بالصداع.

تأكد من أن الأصابع منحنية عند الكتابة وليست مستقيمة لتسهِيْل حركتها فِيْ الخطوط الأخرى.

لا تتسرع فِيْ الكتابة حتى لا تخطئ.

نصل هنا إلى نهاية مقالنا الذي كان أول من ابتكر طريقة الكتابة القائمة على اللمس، حيث سلطنا الضوء على أساسيات الكتابة باللمس وبعض النصائح لتسريعها.