من هُو ايلي ديب زوج نوال الزغبي

من هُو إيلي ديب زوج نوال الزغبي من المطربة اللبنانية المشهُورة جدا فِيْ الوطن العربي ظلت حياتها بشكل ما غير مكتملة بسبب المشاكل مع زوجها وما هِيْ أهم المعلومات الشخصية عنها والتي سيتم ذكرها فِيْ المقال القادم.

من هِيْ نوال الزغبي –

نوال الزغبي مغنية من اصل لبناني لكنها تحمل الجنسية الكندية ولدت فِيْ منطقة “جل الديب” شرق بيروت فِيْ عائلة بسيطة عارضت دخولها الفن فِيْ البداية خوفا على ابنتهما. لكنها نجحت فِيْ إقناع عائلتها بالتسجيل فِيْ برنامج “ستوديو الفن”. بالنسبة لموهبة فِيْ الخامسة عشرة من عمرها، أثار أدائها دهشة وإعجاب كبار الفنانين والملحنين اللبنانيين. أصبحت نوال أيقونة متعددة الأغاني حيث غنت بأكثر من لهجة، واستمرت أغاني زغبي حتى وصلت إلى الساحة العالمية وفازت بالعديد من الجوائز.

سيرة نوال الزغبي

من خلال النقاط التالية نقدم لكَمْ أهم المعلومات الشخصية للفنانة نوال الزغبي

الاسم الأول والأخير نوال جورج الزعبي.

اسم الأب جورج الزعبي.

اسم الأم جمال الزغبي.

الاسم المستعار النجمة الذهبية.

الاسم المستعار نوال الزغبي.

تاريخ الميلاد ولدت فِيْ 29 يونيو 1971 م.

العمر 50 سنة.

محَلْ الميلاد جل الديب شرقي العاصمة اللبنانية بيروت.

محَلْ الإقامة بيروت / الجمهُورية العربية اللبنانية.

الدين والإيمان المسيحية

الاسم ماروني.

العلامة الفلكية السرطان.

الحالة الاجتماعية مطلق \ مطلقة.

اسم الزوج السابق إيلي ديب.

عدد الاطفال 3 اطفال (تيا وتوأم جوي وجورجي).

المؤهل العلمي غير معروف.

اللغة الأم العربية.

لهجات أخرى اللهجة اللبنانية، اللغة الإنجليزية.

المهنة مغنية.

سنوات العمل بدأت نوال الزغبي مشوارها الفني عام 1991 م. ويستمر حتى يومنا هذا.

من هُو إيلي ديب زوج نوال الزغبي –

إيلي ديب رجل أعمال لبناني، وتورطت معه مديرة أعمال الفنانة السابقة نوال الزغبي عام 1990 وأنجبت منه أطفالها الثلاثة، لكن علاقتهما تحولت إلى جحيم بعد المشاكل الكبيرة التي حَلْت فِيْ طريقهما. وصلت وسائل الإعلام إلى طريق مسدود، حيث أعلنت الفنانة فِيْ عام 2008 م، وبعد استمرار الشائعات حول طلاقها الرسمي من زوجها وإنهاء جميع العقود بينهما أن هذا الخبر صحيح، ولم يلتزم إيلي الصمت عند هذه النقطة، إلا حاول بشتى الطرق الحصول على حضانة الأطفال وتشويه سمعة زوجته السابقة، لكن جهُوده باءت بالفشل.

حفل زفاف نوال الزغبي على وائل كفوري

انتشرت شائعات عن زواج نوال الزغبي من الفنان وائل كفوري، حيث قام الثنائي بتجميع أغنية “من حبيبي أنا” واكتسبت شهرة لا مثيل لها فِيْ الوطن العربي، وعلى الرغم من الاختلافات بعد هذه الأغنية إلا أنها حسمت عند وائل كفوري. ونشر تغريدة على تويتر تقول فِيْها، يسأل عن حبيبته فِيْ الأغنية وترد نوال “بحبك”. أعلنت نوال الزغبي أن العلاقة بينهما علاقة أخوة وصداقة.

الحسابات الرسمية لنوال الزغبي

حرصت الفنانة نوال الزغبي على مشاركة متابعيها بأهم معالم حياتها عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

انستجرام نوال الزغبي متابعيها يصلون إلى ستة ملايين ونصف مليون متابع ويدخلون الحساب مباشرة “”.

فِيْسبوك نوال الزغبي لديها 11 مليون متابع ويمكنك تسجيل الدخول إلى الحساب “”.

تويتر نوال الزغبي عدد متابعيها يقترب من أربعة ملايين وللدخول على الحساب “”.

نصل إلى نهاية هذا المقال عن من هُو إيلي ديب زوج نوال الزغبي و، حيث تناول معلومات عن شخصية زوج نوال الزعبي، بالإضافة إلى معلوماتها الشخصية وحساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.