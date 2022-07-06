من هُو جميل الكساندر ترميوتس خطيب الاميرة ايمان بنت عبدالله

من هُو جميل ألكسندر ترميوتس خطيبة الأميرة إيمان بنت عبد الله إيمان بنت عبد الله وسنرفق سيرتها الذاتية.

الأميرة إيمان بنت عبد الله –

هِيْ ابنة ملك المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين بن طلال بن عبد الله بن حسين الهاشمي، وهُو مواطن أردني، ولدت فِيْ 27 سبتمبر 1996 م فِيْ العاصمة عمان، ويبلغ من العمر 26 سنة. سنوات. والدتها الملكة رانيا العبدالله. الابنة الأولى فِيْ عائلتها والثانية بعد الابن الأكبر الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، حيث أنهت إيمان تعليمها الثانوي بشهادة امتياز فِيْ العلاقات الدولية وشهادة امتياز أخرى فِيْ الرياضة.

السيرة الذاتية للأميرة إيمان بنت عبد الله

تتضمن السيرة الذاتية للأميرة إيمان ابنة الملك عبد الله الثاني المعلومات الهامة التالية

الاسم الكامل إيمان بنت عبد الله الثاني بن الحسين بن طلال بن عبد الله بن حسين الهاشمي.

تاريخ الميلاد 27 سبتمبر 1996 م

مكان الميلاد عمان، المملكة الأردنية الهاشمية.

العمر 26 سنة.

الجنسية أردني.

محَلْ الإقامة قصر رغدان.

اسم الأب عبد الله الثاني بن الحسين بن طلال بن عبد الله بن حسين الهاشمي.

اسم الأم الملكة رانيا العبدالله.

التعليم أكَمْلت لها الجمباز فِيْ الأكاديمية الدولية فِيْ عمان (IAA) وتستكَمْل حاليًا دراساتها الأكاديمية فِيْ جامعة جورج تاون فِيْ واشنطن (العاصمة).

الحالة الاجتماعية مخطوب.

اسم الزوج جميل ألكسندر ترموت.

اللغة الأم العربية.

الإخوة والأخوات سلمى، الحسين، هاشم.

من هُو جميل ألكسندر ترموت خطيب الأميرة إيمان بنت عبد الله

جميل ألكسندر ترميوتس شاب حاصل على شهادة فِيْ إدارة الأعمال وهُو موظف فِيْ قطاع الخدمات المالية فِيْ نيويورك فِيْ أمريكا. ولد جميل عام 1994 م ويبلغ من العمر ثمانية وعشرين عامًا وولد فِيْ كاراكاس بفنزويلا و من أصل يوناني، أُعلن خطوبته على الأميرة إيمان ابنة الملك عبد الله الثاني فِيْ الساعات القليلة الماضية وتمت خطوبتهما مساء أمس الثلاثاء 5 يوليو 2022 م، بحضور عدد من الأعضاء. العائلات.

الديوان الملكي يعلن خطوبة الأميرة إيمان بنت عبد الله الثاني

أعلن الديوان الملكي رسمياً نبأ خطوبة الأميرة إيمان ابنة الملك عبد الله الثاني والأميرة رانيا العبدالله. كان الديوان الملكي الأردني على النحو التالي

وبهذه الطريقة وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي اكتشفنا فِيْه من هُو جميل ألكسندر ترموت خطيبة الأميرة إيمان بنت عبد الله ومن هِيْ الأميرة إيمان بنت عبد الله على ، ونرفق سيرتها الذاتية، كَمْا تحدثنا عن إعلان الديوان الملكي عن خبر الخطوبة.