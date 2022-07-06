من هُو جميل الكساندر ترميوتس

من هُو جميل الكسندر ترموت حيث أعلن ديوان المملكة الأردنية الهاشمية نبأ خطوبة جميل ألكسندر ترميوتس على الأميرة إيمان عبد الله الثاني، لذلك سنتعرف من خلال هذا على سيرته الذاتية، ومن هِيْ الأميرة إيمان ابنة عبدالله. الثاني، خطيبته، كَمْا سبق ذكره.

من هُو الوسيم الكسندر ترموت –

جميل ألكسندر ترميوتس هُو خطيبة الأميرة إيمان ابنة الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية. جميل ألكسندر ترميوت يبلغ من العمر 28 عامًا تقريبًا. من مواليد 1994 م. فِيْ كاراكاس، فنزويلا. بالإضافة إلى ذلك، فهُو من أصل يوناني ومن الجدير بالذكر أنه يعمل كَمْوظف فِيْ مجال الخدمات المالية فِيْ نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية، حيث حصل جميل على شهادة فِيْ إدارة الأعمال.

سيرة الإسكندر الجميلة

أهم المعلومات عن جميل الكسندر نعرضها فِيْ السطور التالية

الاسم الكامل جميل الكسندر ترميوتس.

تاريخ الميلاد ولد عام 1994 م.

مكان الميلاد كاراكاس، فنزويلا.

العمر 28 سنة.

مكان الاقامة امريكا.

الجنسية فنزويلا.

اللغة الأم الإنجليزية.

اللغات الأخرى العربية.

اسم المخطوبة إيمان بنت عبد الله الثاني.

المؤهلات العلمية درجة البكالوريوس فِيْ إدارة الأعمال.

المهنة رجل أعمال – موظف خدمات مالية فِيْ نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية.

من هِيْ خطيبة جميل الإسكندر

جميل ألكسندر ترميوتس مخطوبة للأميرة إيمان بن عبد الله وأهم المعلومات عنها فِيْ النقاط التالية

الاسم الكامل إيمان بنت عبد الله الثاني بن الحسين بن طلال بن عبد الله بن حسين الهاشمي.

تاريخ الميلاد 27 سبتمبر 1996 م

مكان الميلاد عمان، المملكة الأردنية الهاشمية.

العمر 26 سنة.

الجنسية أردني.

محَلْ الإقامة قصر رغدان.

اسم الأب عبد الله الثاني بن الحسين بن طلال بن عبدالله بن حسين الهاشمي.

اسم الأم الملكة رانيا العبد الله.

التعليم أكَمْلت لها الجمباز فِيْ الأكاديمية الدولية فِيْ عمان (IAA) وتستكَمْل حاليًا دراساتها الأكاديمية فِيْ جامعة جورج تاون فِيْ واشنطن (العاصمة).

الحالة الاجتماعية مخطوب.

اسم الزوج جميل ألكسندر ترميوتس.

اللغة الأم العربية.

الإخوة والأخوات سلمى، الحسين، هاشم.

إعلان خطوبة الأميرة إيمان بنت عبد الله الثانية

قبل ساعات قليلة، أعلن الديوان الملكي نبأ خطوبة الأميرة إيمان عبد الله إحدى أميرات المملكة الأردنية الهاشمية، وابنة الملك عبد الله الثاني. تضمن نص إعلان الخطوبة ما يلي

لذا؛ وصلنا إلى نهاية مقال من هُو جميل ألكسندر ترميوتس، والذي من خلاله تعرفنا على جميل ألكسندر، خطيب الأميرة إيمان عبد الله الثاني، وتعرفنا أيضًا على سيرته الذاتية، بالإضافة إلى رَابِطْ حسابه الرسمي. على منصة Instagram.