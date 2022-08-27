من هُو جورج الراسي

توفِيْ الفنان اللبناني، جورج الراسي، فِيْ الساعات الأولى من صباح يوم السبت 27 آب 2022، عَنّْ عمر يناهز الأربعين، إثر تعرضه لحادث مروري مروع بين الحدود السورية واللبنانية لدى عودته من سوريا بعد احتفاله بعيد ميلاده. أنا أغني فِيْه.

وذكرت وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية الرسمية أن الراسي (39 عاما) “توفِيْ بعد اصطدام سيارته بحاجز متوسط ​​فِيْ حي المصنع عَنّْد النقطة الفاصلة بين الحدود اللبنانية والسورية، أثناء قدومها من الحدود مع سوريا.

ولد جورج عام 1982 فِيْ بلدة سلامون النشم فِيْ لبنان، وهُو شقيق الفنانة نادين الراسي، مطلق من عارضة الأزياء البرازيلية اللبنانية جويل حاتم ولديهما ولد اسمه “جو”. .

أول عقد وقع عليه جورج الراسي كان فِيْ سن السادسة عشرة مع نادي “Obsion” لإحياء حفلات فنية. كانت فرصته الرئيسية للقاء الجمهُور.

بدأ حياته الفنية بصعوبة، وبدأت مسيرته الحقيقية مع الفن من “البيت الأصفر”، حيث نشأ على يد الملحن محمد جمال عَنّْبر، وحصلت أغنيته “لا تسألني كَيْفَ أغار” على إعجاب كبير. نجاح فِيْ المستوى العربي، وحققت شركة “بيت أسفار” أول رقم قياسي له.

فِيْ عام 1995، التقى جورج الراسي بالملحن الشهِيْر سمير قبطي، وأقنعه مهارات جورج سمير بأن يصبح منتجًا خاصًا به. كانت أولى ثمار هذا التعاون أغنية “من، حبي، من” بعد ذلك، قام بتكوينه الموسيقار شاكر الموجي، وتمكن بالتعاون معه من تنزيل ألبوم “حكاية”، وكانت معظم أغانيه من قبله.

اشتهر جورج الراسي فِيْ الفنادق والنوادي الفخمة، كَمْا أنتج سمير قبطي أغنيته الثانية “من غدر الحب”، وحققت نجاحًا كبيرًا. تمكن جورج من توقيع عقد مع Emmy Arabia لفرعهم الثاني فِيْ لبنان لمتابعة مسيرته الفنية.

من أبرز ألبوماته “ليلة الليل، 1996، حكاية، 1998، سبت الهدف، 2000، لا نستطيع، 2001، جاي يو اعتذر، 2002، كَيْفَ أصفك، 2003، حمدالله السلامة.، 2011.

أما أغانيه التي وضعها فِيْ الفِيْديو كليب، فكانت بعَنّْوان “لا نوش دي لا نوش، يا ديب، حكاية، جاي يعتذر، مات قلبي، كَيْفَ أصفك، حب مجنون، لعينيك حبيبي. “. ، دعه يذهب.”

فِيْ عام 2015، أعلن الراسي انفصاله عَنّْ زوجته جويل حاتم، وكتب فِيْ رسالة عبر حسابه على فِيْسبوك “اليوم قلبت صفحة زواجي بأفراح وأحزان اتسمت بحياتي … عَنّْ ماض حب كان لديه طفل حب حياتي … بسبب حبي له أودعته مع والدته بعد تحالف وميثاق … واحتفظت بحبه لنفسي وتقبلت رؤيتي فِيْه … وأنا احتفظت بنفسي بذكرى لها لأنها أم … والباقي حب الأمومة خورخي الراسي “.