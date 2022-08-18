من هُو حسن عبد الله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا بتعيين حسن عبد الله محافظا للبنك المركزي بالإنابة خلفا لطارق عامر.

نرصد فِيْ التقرير التالي أهم المعلومات عَنّْ السيد حسن عبد الله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري

من هُو حسن عبد الله محافظ البنك المركزي بالإنابة

يتمتع حسن عبد الله بخبرة مصرفِيْة طويلة من خلال رئاسته لمجلس إدارة البنك العربي الأفريقي وعمله كعضو فِيْ مجلس إدارة البنك المركزي فِيْ الوقت الذي كان فِيْه الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي حيث بدأ حسن عبد الله العمل عام 1982 فِيْ البنك العربي الأفريقي الدولي فِيْ مصر

ثم انتقل حسن عبد الله فِيْ عام 1988 إلَّى فرع البنك العربي الأفريقي فِيْ نيويورك ليتم تعيينه عام 1994 مساعدًا للمدير العام فِيْ البنك العربي الأفريقي، ثم مديرًا عامًا للبنك عام 1999، ثم نائب الرئيس والعضو المنتدب عام 2000.

تولى حسن عبد الله رئاسة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فِيْ 29 مايو 2022 وحتى الآن.

حسن عبد الله، المرشح لتولي منصب محافظ البنك المركزي الجديد، حصل على ماجستير إدارة الأعمال عام 1992 من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وشهادة البكالوريوس فِيْ إدارة الأعمال عام 1982 من نفس الجامعة.

شارك فِيْ إنشاء المجلس القومي المصري للتنافسية، كعضو مؤسس، وكذلك فِيْ جمعية مستثمري الأعمال الصغيرة، وكان عضوًا فِيْ مجلس أمناء المعهد المصرفِيْ المصري.

عمل حسن عبد الله كعضو هِيْئة تدريس فِيْ الجامعة الأمريكية، وعضوًا فِيْ المجلس الاستشاري الاستراتيجي فِيْ الكلية الأمريكية لإدارة الأعمال.

كان حسن عبد الله أيضًا عضوًا فِيْ مجلس إدارة اتحاد البنوك العربية والفرنسية فِيْ باريس، والغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، والمجلس الاستشاري للأسواق الناشئة، والبنك المركزي المصري، وأوراسكوم للإنشاء والصناعة، شركة تعبئة كوكا كولا مصر وإنديفور مصر وشركة المصرية للاتصالات.

شغل حسن عبد الله منصب الرئيس التنفِيْذي ونائب رئيس البنك العربي الأفريقي الدولي، ورئيس مجلس إدارة اتحاد البنوك العربية والفرنسية فِيْ هُونج كونج، ومؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة الولاء لمصر.

لعب حسن عبد الله دورًا مهمًا خلال تولي البنك العربي الأفريقي دوره فِيْ عملية دمج بنك مصر أمريكا الدولي مع البنك العربي الأفريقي بعد الاستحواذ على جميع أسهم الأول، فِيْ صفقة بلغت قيمتها نحو 240 مليون جنيه وأعلن عَنّْها فِيْ مايو. 2005 ليكون أول تجربة من نوعها بين بنوك القطاع فِيْ مصر.

ساهم الاندماج فِيْ تعزيز حجم البنك العربي الأفريقي وانتشاره فِيْ السوق المصرفِيْة المحلية، وبعد 10 سنوات من الاستحواذ، نجح عبد الله فِيْ قيادة البنك للاستحواذ على محفظة بنك نوفا سكوشا الكندي فِيْ مصر عام 2015.