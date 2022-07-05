من هُو خالد حازم شومان أعلن فِيْ صباح يوم الثلاثاء 5 يوليو 2022 نبأ وفاة الداعية السلفِيْة خالد بن والطبيب المصري حازم شومان والوفاة شومان و.

من هُو حازم شومان –

حازم سومان داعية إسلامي وطبيب مصري، حوالي 48 سنة. ولد فِيْ 10 ديسمبر 1974 م. فِيْ محافظة المنصورة. تخرجت سومان من كلية الطب بجامعة المنصورة وعملت طبيبة لفترة طويلة. حتى التفت إلى الدعوة الإسلامية عبر مسجد السلاب بالمنصورة. كَمْا قدم العديد من البرامج الدينية على عدة قنوات فضائية مثل قناة الرحمة، قناة الناس، قناة الخليجية. جدير بالذكر أن وزارة الأوقاف المصرية أعلنت منع حازم شومان من التحدث علانية وإعطاء الدروس خاصة فِيْ المنابر.

سيرة خالد حازم شومان

تتمثل سيرة الدكتور والخطيب الإسلامي حازم شومان فِيْ الأسطر التالية

الاسم العربي حازم شومان.

الاسم الانكليزي حازم شومان.

مواليد 10 ديسمبر 1974 م

العمر 48 سنة.

مكان الميلاد المنصورة – جمهُورية مصر العربية.

الجنسية المصرية.

الجنسية جمهُورية مصر العربية.

ألما ماتر جامعة المنصورة.

المؤهل بكالوريوس طب جامعة المنصورة.

اللغة الأم العربية.

لغات أخرى الإنجليزية.

المهنة داعية إسلامي سلفِيْ – طبيب مصري.

من هُو خالد حازم شومان –

الراحَلْ خالد حازم شوفان هُو نجله الأكبر، والذي من المحتمل أن يكون عمره حوالي 17 عامًا، حيث لم يتم الإعلان عن سبب الوفاة الفعلي، ولم يتم الإعلان عن عمر الشاب أو أي معلومات شخصية تتعلق به، فقط تم الكشف عنها من قبل توفِيْ والده صباح الثلاثاء 5 يوليو 2022 م

سبب وفاة ابن حازم شومان

سبب وفاة نجل الداعية الإسلامي حازم شومان مرضه، حيث كان يعاني من مرض خطير قبل عدة أيام من وفاته، ولكن لم يتم الكشف عن نوع وطبيعة هذا المرض، كَمْا قال الداعية حازم شومان. فقط تغريدة على حسابه الرسمي على منصة تويتر نعي فِيْها وفاة نجله خالد دون التعليق على سبب الوفاة، حيث كتب

أهم كتب الداعية حازم شومان

قدم الداعية حازم شومان العديد من الكتب المختلفة ومن أهمها وأشهرها ما يلي

لا أفهم.

أيام لا يمكن تعويضها.

إبدأ من جديد.

اغفر لي.

الفتيات مجنونة بي.

مفاتيح خزينة الله.

قررت خلع الحجاب.

تويتر الداعية السلفِيْ حازم شومان

الطبيب المصري والدعاية السلفِيْة حازم شوكان لديه حساب رسمي وموثق على منصة تويتر ويتابعه عبر هذا الحساب أكثر من 17 ألف متابع، ويمكن الوصول إلى هذا الحساب مباشرة لمتابعته وتصفح آخر تغريداته. “”.

لذا؛ وصلنا إلى نهاية مقال وهُو خالد حازم شومان، ومن خلاله تعرفنا على الداعية الإسلامي حازم شومان، وكذلك نجله الراحَلْ خالد خازم شومان، بالإضافة إلى سبب وفاته.