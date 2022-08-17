من هُو خليفة طارق عامر فِيْ البنك المركزي المصري.. بورصة الترشيحات تشتعل

ارتفعت ترشيحات البورصة لمنصب محافظ البنك المركزي لتشمل 5 أسماء بارزة فِيْ قطاع البنوك، بعد قبول استقالة طارق عامر من منصبه.

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، قرارا بتعيين طارق عامر مستشارا لرئيس الجمهُورية.

وشكر رئيس الجمهُورية طارق عامر على جهُوده خلال فترة توليه منصب محافظ البنك المركزي.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن أبرز المرشحين لتولي محافظ البنك المركزي المصري، خلفًا لطارق عامر، هم حسن عبد الله رئيس مجلس إدارة البنك العربي الأفريقي السابق، ورئيس شركة يونايتد ميديا ​​سيرفِيْسيز، وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، فِيْما يرجح البعض استبعاده لافتقاره لأحد الشروط المرتبطة بالتعيين. نضال عصر رئيس بنك الخالي المصري الذي شغل منصب نائب محافظ البنك المركزي وهالة السعيد وزيرة التخطيط وطارق فايد نائب رئيس بنك القاهرة ومحمد الأتريبي رئيس بنك القاهرة. بنك مصر

ورجحت المصادر أن يكون المحافظ الجديد للبنك المركزي المصري هُو حسن عبد الله، الرئيس السابق للبنك العربي الأفريقي، الذي عمل فِيْ وقت سابق مع فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي المصري، وله خبرة مصرفِيْة واسعة. خاصة فِيْ المعاملات الدولية والخزينة.

من يدير البنك المركزي المصري بعد استقالة طارق عامر

وفقًا لقانون البنك المركزي المصري، يكون للمحافظ نائبان، يعين كل منهما بقرار من رئيس الجمهُورية بعد ترشيح محافظ البنك.

وقالت مصادر مصرفِيْة إن جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي هُو الذي يتولى حاليا مهام البنك المركزي حتى الإعلان الرسمي للمحافظ الجديد، الأمر الذي قد يؤدي إلَّى إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي. بنك.

وفقًا لقانون البنك المركزي، يتم تعيين محافظ البنك المركزي وفقًا للوائح، وهُو بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء. يصدر قرار تعيين محافظ البنك المركزي من رئيس الجمهُورية بعد موافقة مجلس النواب باغلبية اعضائه.

ما هِيْ مدة ولاية محافظ البنك المركزي

وبموجب القانون تكون مدة محافظ البنك المركزي 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويحظر على المحافظ ما يحظر على الوزراء.

ما هِيْ الشروط الواجب توافرها فِيْ محافظ البنك المركزي