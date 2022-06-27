من هُو ريكاردو سواريز – انتشرت شائعات كثيرة عن طرده من منصبه بالنادي الأهلي المصري بعد دعمه لمثليين، وتسبب ذلك فِيْ العديد من المفاجآت، مما دفع العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي للبحث عن حَقيْقَة الأمر. اكتشف من هُو ريكاردو سواريز، كَمْا سنكتشف أم لا.

من هُو ريكاردو سواريز –

ريكاردو سواريز، رياض سابق، “لاعب كرة قدم على وجه الخصوص”، ويعمل حاليًا كَمْدرب وسواريز يبلغ من العمر 43 عامًا تقريبًا، حيث ولد فِيْ 11 نوفمبر 1974 فِيْ البرتغال وانتقل عندما كان لاعبًا بين سبعة أندية أوروبية، و بدأ التدريب وهُو فِيْ سن الثلاثين، منذ عام 2005، يعمل حاليًا كَمْدرب فني، لكن هناك العديد من الأبناء يدعون إقالته.

سيرة ريكاردو سواريز

يمكن تلخيص أهم وأهم المعلومات عن المدرب الرياضي الفني ريكاردو سواريز على النحو التالي

الاسم الكامل خوسيه ريكاردو سواريز ريبيرو.

تاريخ الميلاد 11 نوفمبر 1974 م

مكان الميلاد البرتغال.

الجنسية يحمل الجنسية البرتغالية.

العمر الحالي 47 سنة.

المهنة لاعب كرة قدم سابق، مدرب حالي.

مكان اللعب جناح.

مهنة اللعب من طفولته – حتى 2003.

المسيرة التعليمية من 2005 حتى الآن.

ديانة ريكاردو سواريز

ريكاردو سواريز مسيحي فِيْ الدين حيث ولد فِيْ 11 نوفمبر 1974 م. من أب وأم مسيحيين فِيْ البرتغال ومن الجدير بالذكر أن ريكاردو لا يشارك فِيْ العديد من الأنشطة الدينية فِيْ الأماكن العامة وقد تم الكشف عن دينه من خلال المعارض البرتغالية. أعلن منذ فترة ..

هل يدعم ريكاردو سواريز الشذوذ الجنسي

المدرب الرياضي ريكاردو سواريز يدعم بالفعل المثليين، وقد ثبت ذلك رسميًا بإنهاء عقده من قبل فريق الأهلي ووجد قادة مواقع التواصل الاجتماعي صورة له على حسابه الشخصي على منصة فِيْسبوك ليحمل علمه. قوس السماء. الجدير بالذكر أن ريكاردو لم يقض الكثير من الوقت مع النادي حتى الآن.

فرق دربها ريكاردو سواريز

قام الرياضي ريكاردو سواريز بتدريب العديد من الأندية الصاعدة، من الدرجة الثالثة والدرجة الثانية، ومن أهم وأبرز هذه الأندية

نادي تاباس.

نادي توكانتينز.

ليكسا ليكسا.

نادي أكاديمية Filigueiras.

نادي فِيْليجيراس.

نادي ريبيراو.

نادي فِيْزيلا.

نادي شافِيْز.

نادي أفِيْس.

نادي الاكاديمية.

نادي كوفِيْلا.

نادي موريرينسي.

نادي جل فِيْسنتي.

النادي الأهلي المصري.

لذا؛ وصلنا إلى نهاية مقال من هُو ريكاردو سواريز الذي التقينا من خلاله بالمدرب الرياضي ريكاردو سواريز وتعرفنا أيضًا على الأندية التي دربها، بالإضافة إلى حَقيْقَة أنه يدعم المثليين جنسيًا، وهُو ما اتضح أنه حقيقي.