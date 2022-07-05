من هُو زوج بيرجن، التركية، النجمة التي تعرضت للعنف الذي تعرضت له من قاتلها، والذي كان من المفترض أن يكون الشخص الأقرب إليها. ستخبرك أيضًا بمن تسبب لها فِيْ الكثير من الأذى قبل وفاتها.

من هُو زوج التركية بيرغن

زوج بيرغن التركي هُو هاليس أوزغور، والمعروف باسم هاليس سيربيتس، وهُو من مشجعي أضنة التقى بها لأول مرة خلال زيارة عمل إلى أضنة فِيْ عام 1981. ومن خلال عناده أقنعها بالزواج منه، على الرغم من حَقيْقَة أنها كانت متزوجة منه. ثلاثة أطفال، ومع استمرار معاناة بيرغن من غيرة هاليس، قررت الطلاق منه والعودة إلى أنقرة، لكن لم شملهم مرة أخرى فِيْ عام 1982 بإصرار هاليس، حيث تكرر الانفصال والجماع أكثر من مرة، لكن الأمر أصبح نهائيًا بعد أن اكتشف ذلك. عن خيانتها.

سيربيس نقية

غيرة خالص سربس تسببت فِيْ نجاح زوجته فِيْ قتلها منذ التسعينيات من القرن الماضي، كَمْا استسلم لها عدة مرات، استخدم خلالها أحد العملاء لتوجيهها بحمض النيتريك، حيث فقدت عائلتها. العين اليمنى. ، ثم استأجرت أخرى لطعنها وهِيْ تغني على خشبة المسرح، كَمْا اختطفتها من ذراعها، بحسب شهادة والدتها. حيث انتحرت ودُفنت فِيْ مسقط رأسها، ثم ألقي القبض على سيربيس فِيْ ألمانيا وحُكَمْ عليها بالسجن لمدة 15 عامًا، واعتقلت وسُجنت مرة أخرى.

التركية بيرغن

بيرغن هُو الاسم المستعار للمغنية التركية الراحَلْة بيلجين سارلمشر، التي قتلها زوجها فِيْ 14 أغسطس 1989 عن عمر يناهز 31 عامًا. ولدت فِيْ مرسينا فِيْ 15 يوليو 1958. المبيعات على خلفِيْة نجاح ألبومها “Acıların Kadını”، واجهت العنف المنزلي وفقدت إحدى عينيها، لذلك قررت الاستمرار فِيْ الغناء من خلال تغطية عينها المصابة بها. الشعر، لكنه توقف عن الدراسة بسبب الظروف الاقتصادية السيئة.

سيرة بيرغن التركية

اختارت بيرغن اسمها من مدينة بيرغن النرويجية واختارت هذا الاسم المسرحي بعد انفصالها عن زوجها وقرارها بالعودة إلى الفن الذي تركته فِيْ وصية زوجها والقائمة التالية تسلط الضوء على تفاصيل السيرة الذاتية لبيرغن وهِيْ

اسم الميلاد Belgin Sarılımfier – بالتركية “Belgin Sarılımfier”.

الأهل غير معروف.

الألقاب ملكة الأرابيسك – سيدة العاطفة – جمال.

تاريخ الميلاد 15 يوليو 1958.

مكان الميلاد مرسينا – تركيا.

تاريخ الوفاة 14 آب 1989.

مكان الوفاة مدينة بوزانتي – أضنة – تركيا.

سبب الوفاة طلق ناري.

العمر عند الوفاة 31 سنة.

الجنسية الجنسية التركية.

دين الاسلام.

المؤهلات درست البيانو والتشيلو لمدة عامين.

ألما ماتر معهد أنقرة الحكومي.

اللغة الرسمية التركية.

المهنة مغنية.

سنوات العمل بدأت مسيرتها الفنية عام 1977 وانتهت عام 1989.

الفِيْلم التركي امرأة الأحزان

فِيْلم يلقي نظرة على قِصَّة حياة المغني التركي بيرغن فِيْ رحَلْة استمرت أكثر من عامين ونصف وهُو بعنوان “امرأة الأحزان” الذي يروي تفاصيل الحياة المتأخرة قيد الإعداد، لكنه تأخر أكثر من مرة. وبحسب مديري المشروع بسبب التهديدات التي واجهها صناع الفِيْلم من القاتل الحقيقي، فإن زوجها “خاليس” سربيس الذي قال فِيْ رفضه العمل، قال

ثم أكَمْل

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يبحث العديد من المتابعين عن Instagram الرسمي لـ Hali Serpes، بعد الفوضى التي أحدثها بتهديداته لأصحاب فِيْلم The Woman of Sorrows. مباشرة إلى الجديد “”.

لذا؛ فِيْ ضوء تنا لموقع Halis Serps الرسمي على Instagram، نختتم هذا المقال بعنوان من هُو زوج بيرغن من التركية، حيث تعرفنا من خلال فقراته المختلفة على شخصية بيرغن وتفاصيل تاريخها الحقيقي، وتعلمنا أيضًا حول العقبات التي واجهتها فِيْ بث فِيْلم وثائقي عن قِصَّة حياتها.