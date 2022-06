من هُو زوج ريتا حرب السابق وما هِيْ تفاصيل خصوصيتها كَمْا يتساءل محبوها والمعجبون بها فِيْ الوقت الحالي عن كل المعلومات المتوفرة عنها، بالتزامن مع إعلان خروجها من المستشفى بعد نجاح الجراحة الأخيرة التي خضعت لها، والتي من خلالها قامت بزرع عظام فِيْ ساقها، س، و هذه هِيْ التفاصيل التي ستقدمها لك، حيث ستعلمك ببيانات شخصيتها وتعلمك الشيء الحقيقي.

من هُو زوج ريتا حرب السابق

زوج ريتا حرب السابق رجل أعمال لبناني، لكنه غير معروف لوسائل الإعلام. كان عام 2005 فِيْ زواج دام أربع سنوات وتم الطلاق فِيْ عام 2009 دون إبداء الأسباب. أنجبت ريتا زوجة سابقة، ابنتان، ستيفِيْ وميشيل، وتربطهما علاقة قوية كَمْا يظهران معها دائمًا.

ريتا حرب

ريتا حرب فنانة لبنانية تبلغ من العمر 42 عاما، ولدت فِيْ بيروت فِيْ 23 تشرين الثاني 1979، بدأت ريتا حياتها المهنية كعارضة أزياء واستمرت ست سنوات مع مقاطع لبعض الأغاني، وفِيْ البداية درست الإعلام، ولكن غيرت مجال دراستها وسافرت إلى المملكة المتحدة لدراسة مجال آخر وهناك أتيحت لها الفرصة لتقديم شبكة Orbit. التي كانت فِيْ طفولتها من حيث التمثيل بداياتها من فوازير رمضان عام 2000.

سيرة ريتا حرب

ريتا حرب شخصية متعددة المواهب.

الاسم والنسبة ريتا حرب – باللغة الانجليزية “ريتا حرب”.

اسم الأب جورج نجيب حرب.

اسم الأم مي وديع سالم.

تاريخ الميلاد 23 نوفمبر 1979 م

مكان الميلاد بيروت – لبنان.

مكان الاقامة الحالي بيروت – لبنان.

العمر 42 سنة.

علامة الفلكية ريتا هِيْ برج العقرب.

الجنسية الجنسية اللبنانية.

النصرانية.

الحالة الاجتماعية مطلق \ مطلقة.

المؤهلات درست الإعلام لمدة عامين لكني لم أدرسها.

اللغة الرسمية العربية – لهجة لبنانية.

لغات أخرى ريتا تتحدث الإنجليزية بطلاقة.

المهنة صحفِيْ – ممثل – عارضة أزياء.

سنوات العمل بدأت ريتا مشوارها الفني عام 2000 م. – حتى اليوم.

ريتا حرب فِيْ مسلسل عروس بيروت

أكدت ريتا حرب أن ظهُورها فِيْ مسلسل عروس بيروت لم يأخذها من الكوميديا ​​، فكل من يعرف شخصيتها يعرف كَمْ هِيْ مضحكة، عرضة للضحك، لذلك تجد أن الجميع يشجعها على أداء الأدوار الكوميدية، من هذا من وجهة نظر شخصية “Siren” لعبت دور الأم العفوية، مشيرة إلى العديد من الأشياء التي تتقاطع معها شخصيتها مع الدور، فهِيْ صادقة وعفوية، عواطفها تكشفها دائمًا وبيئة العمل سمحت لها بتغيير وجهة نظرها من مشاهدة المشهد الفني فِيْ لبنان، لذلك فتحت سيرين مجال أوسع للتمثيل.

حادثة ريتا حرب

تعرضت النجمة ريتا حرب لحادث سير خطير أثناء تواجدها فِيْ تركيا وتم نقلها على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتعرضت لإصابات خطيرة خلال الحادث وأصيب بوب مكرزل، مدرب التمثيل الخاص. وكان برفقتها أثناء الحادث وأكدت المصادر أن الحادث وقع بعد مغادرتها الفندق.وفاة معجزة، ومشار إلى أنها خضعت لعملية جراحية مؤخرًا، تم زرعها من خلال عظم ساقها من مضاعفات الحادث، بحسب ما أعلنت. على حسابها الرسمي على Twitter.

ريتا حرب انستغرام

تمتلك النجمة ريتا حرب حسابها الرسمي الخاص على إنستجرام، ويتبعها 394 ألف متابع من جميع أنحاء الوطن العربي.

إلى هنا نختتم هذا البحث بة الإنستغرام الجديد لريتا حرب بعنوان Who is Rita Harb's ex-mand and Wikipedia، والتحدث عن شخصيتها وأهم المعالم فِيْ حياتها.