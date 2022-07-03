من هُو زوج شيهانة العزاز

من هُو زوج شحانة العزاز حكومة المملكة العربية السَعُودِيْة، وسنتعرف من خلالها، وسيرتها الذاتية، كَمْا سنناقش من يكون زوجها، بالإضافة إلى ذكر.

من هِيْ شحانة العزاز –

الشيهانة بنت صالح بن عبدالله العزاز محامية سعودية تشغل منصب نائب الأمين العام لمجلس الوزراء. صدر مرسوم بتعيينها بمكافآت ملكية فِيْ 3 يوليو 2022 م. الشيهانة هِيْ من أوائل المحاميات المرخصات من قبل مجلس نيويورك فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة ولدت فِيْ مدينة الرياض بالمملكة العربية السَعُودِيْة. درس القانون فِيْ جامعة دورهام فِيْ المملكة المتحدة، وحصل منها على درجة البكالوريوس فِيْ عام 2008.

سيرة شحانة العزاز

تمثل سيرة الشيهانة بنت صالح العزاز بالمعلومات الموثقة التالية

الاسم الكامل الشيهانة بنت صالح بن عبدالله العزاز.

مكان الميلاد الرياض عاصمة المملكة العربية السَعُودِيْة.

تاريخ الميلاد سنة 1986 م.

الجنسية يحمل الجنسية السَعُودِيْة.

الدين اعتناق الدين الإسلامي.

الجنسية عربي.

اللغة الأم العربية.

المستوى التعليمي حصلت على العديد من الشهادات الأكاديمية داخل وخارج المملكة.

المهنة محام.

الوظيفة الحالية نائب أمين عام مجلس الوزراء بدرجة ممتازة.

من هُو زوج شحانة العزاز

المحامية ونائبة رئيس الوزراء الشيهانة العزاز متزوجة ولديها أطفال، لكن الاسم الدقيق لزوجها غير معروف وهُوية زوجها لم يتم الكشف عنها ولو مرة واحدة. للأسف لا توجد مصادر رسمية تؤكد هُوية زوجها ولا حتى اسمه.

موقف شحانة بنت صالح العزاز

تم تعيين المحامية الشيهانة بنت صالح العزاز فِيْ عدة مناصب قبل تعيينها نائبة لرئيس مجلس الوزراء. ومن أهم المناصب التي شغلها ما يلي

منصب المستشار القانوني والأمين العام لمجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة.

رئيس مجلس إدارة شركة صلة الرياضية.

عضو اللجنة الإدارية التنفِيْذية لصندوق الاستثمارات العامة.

عضو مجلس إدارة شركة علم.

عضو شركة صرافة.

عضو شركة حي السفارات القابضة.

منصب مدير المعاملات التجارية فِيْ إدارة الشؤون القانونية بصندوق الاستثمارات العامة.

مستشار فِيْ شركة Venus & Elkins فِيْ الولايات المتحدة.

مستشار قانوني فِيْ Baker & McKenzie فِيْ الولايات المتحدة.

شحانة العزاز على تويتر

تم إجراء بحث كبير عن حساب المحامية الشيهانة العزاز على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، لكن تجدر الإشارة إلى أنها لا تملك حسابًا رسميًا على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، وجميع الحسابات التي تحمل الاسم. “الشيهانة العزاز” مزورة ولم يتم التحقق من صحتها من قبل حامل الهُوية ومن الواضح أنها لا تهتم. هِيْ شخص عملي يستغل دائما وقته فِيْ العمل، ولكن كل أخبارها يمكن أن عبر تويتر عبر هاشتاغ الشيهانة العزاز ومباشرة “”.

شحانة العزاز إنستغرام

تم أيضًا البحث على نطاق واسع فِيْ حساب الشيهانة العزاز على منصة Instagram الاجتماعية ولكن لم يتم العثور على حسابها الرسمي والمحقق على Instagram وأن جميع الحسابات التي تحمل اسمها على منصة Instagram هِيْ حسابات مزيفة ولم يتم المصادقة عليها من قبل صاحب الحساب الحقيقي. الهُوية، لذلك يجب أن تكون حريصًا على ما يتم بثه من بعض الصفحات التي تحمل اسمها وعدم التسجيل ومتابعتها، حتى يكون لمحامي الشيانة حساب رسمي وموثوق.

ها قد وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي تعرفنا فِيْه على شحانة العزاز وسيرتها الذاتية.