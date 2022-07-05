من هُو زوج غادة عبد الرازق التي أحدثت ضجة كبيرة فِيْ وسائل الإعلام بعد أن شاركت الأخيرة مقطع فِيْديو مع الجمهُور يجمعها وهم يرقصون على أغاني السامبا البرازيلية حيث يقضون إجازتهم الصيفِيْة، وقد تميز هذا العام فِيْ حضور غادة عبد الرازق التي قررت أخذ استراحة محارب. وسيتم مناقشة ذلك فِيْ السطور التالية التي ستتناول كل الحقائق المتعلقة بشخصية غادة ونطلعكَمْ عليها.

من هِيْ غنده عبد الرازق –

غادة عبد الرازق فنانة مصرية تمثيلية، دخلت مؤخرًا العقد السادس من عمرها، تخرجت من جامعة القاهرة، قسم علوم الحاسوب والبرمجيات. بدأت ميولها التمثيلية فِيْ شبابها وبدأت مسيرتها الفنية من خلال المشاركة فِيْ بعض الإعلانات التجارية واستثمار جمالها وقوة شخصيتها وحضورها، جذبت الانتباه وحصلت على ترشيحات لدخول عالم الفن، فِيْ عام 1993 كان أول ظهُور لها كَمْمثلة فِيْ فِيْلم “أجدة ناس” إلا أن الشهرة بدأت بعد فِيْلم “Lamda” مما جعلها مطلبًا فنيًا ووصلت فِيْما بعد إلى لقب تمثيل الحوت.

– سيرة غادة عبد الرازق

تتمتع غادة عبد الرازق بصفات الفنانة اللامعة مثل جمال فِيْ شخصيتها وحضور لافت وعرض مسرحي جريء. عاشت جزءًا من طفولتها فِيْ اليمن وفقدت الكثير من والدها وشقيقها. تتضمن السطور أهم المعلومات المتعلقة بسيرة عبد الرازق

الاسم الحقيقي غادة محمد عبد الرازق.

الأم غير معروفة.

اللقب حوت الدراما المصرية.

تاريخ الميلاد 6 يوليو 1970 م

العلامة الفلكية السرطان.

مكان الميلاد الجيزة – مصر.

الاقامة الدائمة العاصمة القاهرة.

العمر 52 سنة.

الجنسية جمهُورية مصر العربية.

رمز الإيمان الإسلام.

الحالة الاجتماعية متزوج.

عدد الاطفال روتانا القزاز.

التعليم إجازة فِيْ علوم الكَمْبيوتر.

الما الأم جامعة القاهرة – مصر.

اللغة الأم العربية.

لغات أخرى الإنجليزية بطلاقة.

المهنة ممثل.

المسيرة الفنية بدأ الإعلان منذ عام 1993 حتى الآن.

من هُو زوج غنده عبد الرازق

زوج النجمة غادة عبد الرازق هِيْثم زنيطة مخرج تليفزيوني مصري الجنسية. فاجأت الأخيرة جمهُورها فِيْ عام 2022 بإعلان علاقتها الرسمية به، بعد أن التقيا خلال آخر تعاون لها فِيْ مسلسل “سلطانة المعز”، ولفتت إلى أن التعارف كان أثناء التحضر، وحدث العمل والاتصال أثناء التصوير، لكن المفاجأة لزوجها الحالي هُو فارق السن الكبير بين الطرفِيْن والذي تجاوز 11 عاما.

كَمْ مرة تزوجت غنده عبد الرازق

بلغ عدد زيجات غندا عبد الرازق 12 زيجة بعد علاقتها بزوجها الحالي، والتي كشفت عنها خلال استضافتها لأحد البرامج الفنية، حيث ذكرت أنها كانت على اتصال بـ 11 شخصًا حتى عام 2022 ولديها ابنة من. زوجها الأول المسمى روتانا وأسماء أزواجها هم

هِيْثم زنيطة زوجها الحالي مصور سينمائي مصري. تزوجا فِيْ عام 2022.

محمد سعيد منتج مصري لكنه نفى شخصيا وجود أي علاقة بينهما.

محمد فودة صحفِيْ مصري، صديق سابق انفصل بسبب الخيانة.

وليد التابعي منتج مصري ساهم بشكل كبير فِيْ انطلاقها الفني.

حَلْمي سرحان، الذي طلق منه عام 2002، محام مصري.

أحمد رجل أعمال مصري من بورسعيد.

عادل القزاز منتج سعودي، علاقته الأولى استمرت سبع سنوات وهُو والد روتانا ابنتها الوحيدة، وقالت إنها أكبر خسارة فِيْ حياتها.

كَمْ عمر غادة عبد الرازق

احتفلت غادة عبد الرازق مؤخرًا بمرور 52 عامًا على ولادتها فِيْ الجيزة منذ 6 يوليو 1970 م وعلامتها الفلكية برج السرطان، وهِيْ تستمتع بالمشاركة مع الجمهُور عبر حساباتها الرسمية على إنستجرام.

مسلسل غادة عبد الرازق

تعتبر غادة عبد الرازق من الفنانين القلائل فِيْ مجال التليفزيون مقارنة بعملها السينمائي المسرحي، ويقدر إجمالي أعمالها التليفزيونية بنحو 26 عملاً، أهمها ما يلي

اللص الذي أحبه

همسات فِيْ العاصمة

زهرة وخمسة أزواج

هانكا

ضد شخص غريب

سلطانة المعز

لحم الُغُزال

غادة عبد الرازق انستغرام

أظهر الحساب الرسمي لغادة الرازق على إنستجرام متابعة عالية جدًا فِيْ الساعات القليلة الماضية، بعد مشاركة الأخيرة، وسط تفاعل كبير من المتابعين الذين اقتربوا من علامة 10.5 مليون، ويمكنك زيارة الحساب ومتابعتهم اخباره والجديد “”.

لذا؛ نختتم مقالنا بعنوان من هِيْ غادة عبد الرازق بعد التعرف على شخصية غادة وأهم أعمالها الفنية.