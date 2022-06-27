من هُو زوج هِيْفاء حسين الممثلة البحرينية ذات الوجه الفني المميز وملامحها الجميلة والجذابة. عُرفت هِيْفاء حسين كَمْمثلة لأكثر من عشرين عامًا. وأكدت للجمهُور أنها فنانة من الطراز الأول نشأت مع موهبتها الخليجية، لذا تتعهد بالبحث عن المزيد حول حسابات هذه الفنانة على مواقع التواصل الاجتماعي.

من هِيْ هِيْفاء حسين –

هِيْفاء حسين ممثلة من البحرين. بدأت هِيْفاء مشوارها الفني بالمشاركة فِيْ مسابقة غنائية لكسب استحسان المنتجين والمخرجين، ومنها انتقلت إلى الإنتاج المسرحي ثم إلى الأعمال الدرامية ذات الأدوار الصغيرة التي تحولت على مر السنين إلى أدوار بطولة، أولها هِيْ. فِيْ مسلسل “اللقيط” الذي تعتبره هِيْفاء حسين اليوم من أكثر الممثلين تألقًا من جيل الخليج، حيث شاركت بألوان مختلفة وأدوار مختلفة.

سيرة هِيْفاء حسين

هِيْفاء حسين من الشخصيات المعروفة فِيْ مجال الفن ومن خلال نقاطك نزودك بأهم المعلومات عن هذه الفنانة

الاسم الحقيقي هِيْفاء حسين يوسف.

الاسم الانكليزي هِيْفاء حسين.

الاسم المستعار هِيْفاء حسين.

تاريخ الميلاد 22 أكتوبر 1979 م

مكان الميلاد المحرق – مملكة البحرين.

الإقامة الحالية الإمارات العربية المتحدة.

العمر 42 سنة.

الجنسية جنسية البحرين.

دين الاسلام.

الحالة الاجتماعية متزوج.

التعليم المدرسة الثانوية.

اللغة الأم العربية – البحرين واللهجة الإماراتية.

اللغات الأجنبية لا يوجد.

المهنة ممثل.

مسيرتها الفنية بدأت هِيْفاء حسين مشوارها الفني عام 1999 – حتى اليوم.

من هُو زوج هِيْفاء حسين الأول

الزوجة الأولى للفنانة هِيْفاء حسين غير معروفة خارج مجال الفنون والإعلام. ولم تقل هِيْفاء حسين فِيْ لقاء تلفزيوني عن طبيعة علاقتها بزوجها السابق، حيث انخرطت معه عندما كانت صغيرة فِيْ بداية مشوارها الفني وأنجبت ابنها الأكبر “سعد” ليكون. نهاية حياتها الانفصال، تحاول هِيْفاء حسين تسليط الضوء على موهبتها الفنية بعيدًا عن حياتها الخاصة التي تعتبرها ملكًا لها.

من هُو زوج هِيْفاء حسين الحالي

تزوجت هِيْفاء حسين عام 2010 م. مع زوجها الحالي المخرج والممثل الشهِيْر حبيب غلوم، والتقت به هِيْفاء خلال عملها فِيْ الفنون على وجه الخصوص، وأنه من الجنسية الإماراتية. كانت هِيْفاء حسين تنتقد بشكل خاص أن زوجها يكبرها بسبعة عشر عامًا ومستقرًا مع أسرته، وقد أثبت أن الحب أقوى من أي شيء آخر، لأن علاقة هِيْفاء بزوجها حبيب غلوم تقوم على الحب والاحترام والتفاهم.

هِيْفاء حسين وأولادها

هِيْفاء حسين لديها ثلاثة أطفال، بينهم ابنها الأكبر “سعد” من زواجها الأول، والذي ظهر مؤخرًا مع والدته للاحتفال بميلاد شقيقيه التوأم ويظهر كشاب كبير فِيْ السن، الأمر الذي جاء مفاجأة لـ “سلطان و”. جواهر “لزوجها حبيب غلوم البالغ من العمر حوالي ثلاث سنوات، وحسين لا تخفِيْ أي مناسبة خاصة لأطفالها عن جمهُورها، فهِيْ تشارك صورهم دائمًا وتعبر عن حبها لهم عبر منشوراتها على الشبكات الاجتماعية.

حساب هِيْفاء حسين على انستجرام

تعتبر هِيْفاء حسين من أشهر النجمات على إنستجرام، وتنشر الأخيرة صوراً لنفسها، وآخرها صور طفولتها، حيث حظيت هذه المنشورات بإقبال كبير. تحظى هِيْفاء حسين بشعبية كبيرة ويقدر عدد متابعيها بحوالي مليوني ونصف متابع .. المزيد عن أهم أخبارها وأخبارها فِيْ عالم الفن بالضغط على الرَابِطْ “”.

وبذلك يختتم هذا المقال بعنوان من هُو زوج هِيْفاء حسين ويتناول أهم المعلومات عن شخصية هِيْفاء حسين من خلال سيرتها الذاتية، بالإضافة إلى لقاء زوجها الأول وزوجها الحالي وحسابها الرسمي على إنستجرام.