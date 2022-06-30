من هُو سحيم بن سحيم ال ثاني

من هُو سحيم بن سحيم آل ثاني حيث أن العالم العربي يستضيف أهم الشخصيات وأكثرها حكَمْة وإدراكًا، ومن بين هذه الشخصيات سمو الشيخ سحيم بن سحيم آل ثاني، لذلك سنعرف سمو الشيخ سحيم بن سحيم باستثناء زوجته وسحيم آل ثاني ومن هم أولاده. هِيْ، كَمْا سنناقش أبرز جهُوده من أجل تقدم البلاد.

من هُو سحيم بن سحيم آل ثاني على

الشيخ سحيم بن حمد بن عبد الله بن قاسم آل ثاني هُو الابن الخامس للشيخ حمد بن عبد الله بن قاسم بن محمد آل ثاني وأول وزير خارجية لدولة قطر. ولد الشيخ سحيم بن سحيم آل ثاني فِيْ الدوحة بقطر عام 1933 م، وتوفِيْ عام 1972 م، بالإضافة إلى كونه قائدًا سياسيًا ودبلوماسيًا حكيمًا وخبيرًا، وقدم العديد من الإسهامات فِيْ تطوير وبناء دولة قطر الحديثة، بالإضافة إلى أنه كان من أبرز مؤيدي القضية الفلسطينية، وكان للشيخ سحيم بن سحيم صداقات شخصية عديدة مع العديد من القادة والقادة العرب.

سيرة سحيم بن سحيم آل ثاني

وترد أهم المعلومات المتعلقة بسمو الشيخ سحيم بن سحيم آل ثاني فِيْ السطور التالية

الاسم بالعربي سحيم بن سحيم آل ثاني.

الاسم الانكليزي سحيم بن سحيم آل ثاني.

الميلاد 1933.

مكان الميلاد الدوحة – قطر.

توفِيْ 21 أغسطس 1985 م.

مكان الوفاة الدوحة – قطر.

مكب النفايات مقبرة الريان – الدوحة – قطر.

الجنسية قطر

الديانة مسلم.

الزوج الشيخة منى بنت جاسم الحسن الدوسري.

الإخوة والأخوات خليفة بن حمد آل ثاني.

العائلة آل ثاني.

المهنة دبلوماسي.

من هم أبناء سحيم بن سحيم آل ثاني

أولاد الدبلوماسي سحيم بن سحيم آل ثاني من زوجته منى بنت جاسم الحسن الدوسري هم

الشيخ حمد بن سحيم.

الشيخ عبد العزيز بن سحيم.

الشيخ عبدالله بن سحيم.

الشيخ محمد بن سحيم.

الشيخ خالد بن سحيم.

الشيخ جاسم بن سحيم.

الشيخ نايف بن سحيم.

الشيخ سلطان بن سحيم.

الشيخ سحيم بن سحيم.

الشيخة منى بنت سحيم.

الشيخة روضة بنت سحيم.

الشيخة أمينة بنت سحيم.

الشيخة العنود بنت سحيم.

الشيخة منيرة بنت سحيم.

تكريم سحيم بن سحيم آل ثاني

تم تكريم سمو الشيخ سحيم بن سحيم آل ثاني بتاريخ 5 يوليو 1988 بقرار صادر عن لجنة تسمية الشوارع القطرية التابعة للديوان الأميري. سمي أحد الشوارع الرئيسية فِيْ العاصمة القطرية باسمه. كَمْا تم تكريمه لجهُوده الاجتماعية والسياسية والوطنية، حيث أطلق اسمه على الملعب الرئيسي لنادي قطر الرياضي المدرج الذي يتسع لـ 15 ألف متفرج.

وفاة سحيم بن سحيم آل ثاني

توفِيْ سمو الشيخ الدبلوماسي الشيخ سحيم بن سحيم آل ثاني، يوم الأربعاء، الخامس من دو الهزة عام 1405 هـ، الموافق الحادي والعشرين من آب (أغسطس) 1985، عن عمر يناهز الثانية والخمسين. وكان سبب الوفاة نوبة قلبية مفاجئة دفن العلي فِيْ مقبرة الريان للشيخ سحيم بن سحيم آل ثاني.

لذا؛ وصلنا إلى نهاية مقال من هُو سحيم بن سحيم آل ثاني، والذي التقينا من خلاله بسحيم بن سحيم آل ثاني، بالإضافة إلى أهم المعلومات المتعلقة به، مثل من هم زوجته وأولاده.