من هُو سعد المهنا مشهُور السناب و الذي أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي مع انتشار خبر وفاته المؤلمة، خاصة بعد النشاط الكبير لمحبيه الذين نشطوا فِيْ محاولة معرفة تفاصيل خبرته. الوفاة والسبب المباشر السبب الرئيسي لوفاته وجنازته ودفنه.

وفاة سعد المهنا

أكدت مصادر مقربة من السناب الشهِيْر سعد المهنا نبأ وفاته ظهر أمس الثلاثاء 5 يوليو 2022 بشكل مفاجئ تمامًا، حيث أكدت المصادر أن المهنا لم يُعاني من أي مشاكل صحية تم الإبلاغ عنها. قبل وفاته وأن آخر ظهُور له فِيْ عالم مواقع التواصل الاجتماعي كان يوم السبت الماضي. وأكد ابن الخلا الراحَلْ محمد بن عبد الكريم الدهم أن سبب الوفاة سكتة قلبية مفاجئة، معلنا بدء مراسم تشييع جثمانه من مسجد البابطين بالرياض بعد الصلاة عليه، حيث سيدفن فِيْ المقبرة الشمالية على أن تقتصر التعازي على المسجد والمقبرة فقط.

من هُو سعد المهنا من ويكي الشهرة

سعد المهنا ناشط اجتماعي سعودي راحَلْ. ولد فِيْ الرياض عام 1981 ويقيم فِيْ حي الياسمين. توفِيْ عن عمر يناهز 41 عامًا وهُو من أبرز رواد مواقع التواصل الاجتماعي السَعُودِيْة، ويدير الأخير حسابًا احترافِيًْا على تطبيق Snapchat يسمى “Evit Riyadh”، مما يعني أنه يقدم مقاهِيْ ومقاهِيْ الرياض و ومن اهم الخدمات المتوفرة لديهم، يتابع الحساب عشرات الآلاف من المشتركين من جميع انحاء المملكة، وخاصة سكان العاصمة الرياض، والذين قد تتقاطع اهتماماتهم مع المحتوى الذي يقدمه الآخرون.

اشتهر سعد المهنا بسيرة السناب

ويتمتع الفقيد بشخصية طيبة وخلاقة ودرجة عالية من الثقافة. كان للمتوفى أسلوب أداء رفِيْع ومعلومات فِيْ المحتوى الذي شاركه مع جمهُوره وفِيْ القائمة التالية أهم المعلومات المتوفرة فِيْ العالم الافتراضي عن شخصية صاحب حساب Event Riyadh وهِيْ

الاسم الأول والأخير سعد المهنا – باللغة الإنجليزية “سعد المهنا”.

اسم الأب خالد المهنا.

اسم الأم غير معروف.

تاريخ الميلاد ولد المهنا عام 1981 م.

مكان الميلاد الرياض – المملكة العربية السَعُودِيْة.

الاقامة الرياض.

تاريخ الوفاة 5 يوليو 2022.

سبب الوفاة سكتة قلبية مفاجئة.

مكان الوفاة الرياض.

الدفن مقبرة الشمال.

سن الوفاة 40-41 سنة.

الجنسية سعودي الجنسية.

دين الاسلام.

الحالة الاجتماعية متزوج.

المؤهلات العلمية غير معروف.

اللغة الأم العربية – لهجة سعودية.

المهنة ناشطة اجتماعية.

فعالية سعد المهنا بالرياض

سعد المهنا هُو المالك الرسمي لحساب Event Riyadh على تطبيق Snapchat، والذي يقدم من خلاله مواد ترويجية مدفوعة الأجر لجميع المقاهِيْ والمقاهِيْ الموزعة فِيْ العاصمة الرياض. يمكنك زيارة الحساب ومتابعة آخر منشوراته إما بالبحث عن المستخدم التالي “Event.Riyadh” أو مباشرة “”.

لذا؛ فِيْ ضوء استعراض آخر إصدارات حساب افتت بالرياض، نختتم مقالنا بعنوان من هُو سعد المهنا، السناب الشهِيْرة، والذي تعلمناه من خلال فقرات معلومات عن شخصية الفقيد، كَمْا أكدنا حَقيْقَة وفاته والسبب المباشر لها.