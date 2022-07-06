من هُو سعود الدوسري هناك العديد من الشخصيات الراحَلْة الذين استطاعوا إثبات نجاحهم رغم قصر مسيرتهم المهنية، ويعتبر سعود من أبرزهم سعود الذي عمل فِيْ قطاع الإعلام لفترة من الزمن لكن مرضه ساء. وانتقل إلى رحمة الله سبحانه وتعالى بعد أن ترك العديد من الأعمال المثالية فِيْ مجال الإعلام ومن خلال سنكتشف من هُو سعود الدوسري.

من هُو سعود الدوسري

سعود بن عبد الله بن مصلح الدوسري مذيع إعلامي ومذيع تلفزيوني، ولد وترعرع فِيْ محافظة الخرج بالمملكة العربية السَعُودِيْة فِيْ 24 سبتمبر 1968 م، قرأ الخبر ولم يدم طويلا حتى من توسع نطاق عمله بشكل كبير خلال الثمانينيات بعد الميلاد، ورغم أنه كان طالبًا إلا أنه حافظ على مسيرته الإعلاميّة وعمل فِيْ إذاعة الرياض وتم تعيينه رسميًا بها حتى انتهاء وظيفته وانتقل للعمل فِيْ إذاعة mbc fm فِيْ مركز لندن للشرق الأوسط 1994.

سيرة سعود الدوسري

وهذه قائمة ذات تعداد نقطي لأهم المعلومات التي حصلنا عليها من الصحفِيْ سعود الدوسري والتي جاءت على النحو التالي

الاسم الكامل سعود بن عبدالله بن مصلح الدوسري.

محَلْ الميلاد من مواليد مدينة الدلم بمحافظة الخرج السَعُودِيْة.

تاريخ الميلاد 24 سبتمبر 1968 م

العمر توفِيْ عن عمر 46 عاما.

تاريخ الوفاة 7 أغسطس 2015

الجنسية يحمل الجنسية السَعُودِيْة.

الدين يعتنق الدين الإسلامي.

اللغة الأم العربية.

سنوات نشاطه من الثمانينيات حتى وفاته.

قِصَّة سعود الدوسري وصديقته

وتجدر الإشارة إلى أن الإعلامي الراحَلْ سعود ليس متزوجاً وليس له عشيق ولا علاقة له فِيْ حياته، ومن هنا نستنتج أن سعود أنهى حياته وتوفِيْ فِيْ سن السادسة والأربعين. عندما كان أعزب، غير متزوج، وعندما سئل عن سبب رفضه فكرة الزواج وإنجاب طفل يحمل اسمه، قال “قلبي لا يحتمل طفلاً صغيرًا، قال لي يا أبي، أنا سأموت من الحب والفرح “. واتضح أن الصحفِيْ يعاني من ضعف فِيْ قلبه واستمر فِيْ تلقي العلاج لمدة خمسة عشر عامًا.

سبب وفاة سعود الدوسري

يعود سبب وفاة سعود الدوسري إلى نوبة قلبية أدت إلى وفاته على الفور، حيث عانى الصحفِيْ من ضعف شديد فِيْ قلبه واستمر فِيْ تلقي العلاج له قرابة خمسة عشر عامًا وانتقل إلى العاصمة باريس بفرنسا. وتوفِيْ هناك فِيْ 7 أغسطس / آب. واعتبارًا من عام 2015 م، نُقل جثمانه إلى المملكة العربية السَعُودِيْة وأقيمت عليه صلاة الجنازة يوم 9 أغسطس فِيْ مسجد الملك خالد بأم الحمام. اقتيد لدفنه مباشرة فِيْ مقبرة أم الحمام شمال الرياض.

أشهر أعمال سعود الدوسري

شارك الإعلامي السعودي سعود الدوسري فِيْ العديد من البرامج الإعلامية المختلفة، بالإضافة إلى العديد من المقابلات التلفزيونية والمشاريع الأخرى، وفِيْما يلي قائمة بأهم هذه البرامج على النحو التالي

برنامج سمر حتى المساء.

برنامج مساء الخميس.

برنامج فني.

برنامج القمر.

برنامج ممتع ليلكَمْ.

برنامج من الرياض.

برنامج نقطة التحول.

برنامج الحنين.

برنامج تهنئة.

برنامج التشفِيْر.

برنامج العشرة الأوائل.

برنامج لتهدئة قلبي.

فِيْ هذا الصدد وصلنا إلى نهاية فقرات مقالنا وهُو سعود الدوسري و وتعلمنا من خلالها مجموعة واسعة من المعلومات المتعلقة بالصحفِيْ السعودي، وقد أبرزنا بشكل مباشر مجموعة من أهمها برامج اعلامية يقدمها سعود.