من هُو صاحب مجلة ماجد تعتبر مجلة ماجد من أشهر المجلات فِيْ مجال ترفِيْه الأطفال، حيث تتوفر بأشكال مختلفة سواء مطبوعة أو تليفزيونية، حيث تصدر المجلة أسبوعياً من خلال شركة أبوظبي للإعلام، وتركز على الفئة. بين السابعة والرابعة عشر من العمر وبعدها سنتحدث عن مجلة ماجد وهل مجلة ماجد تؤيد الشذوذ الجنسي.

ما هِيْ مجلة ماجد

مجلة ماجد هِيْ إحدى المجلات الترفِيْهِيْة للأطفال. تم بث مجلة ماجد أسبوعيًا كل يوم أربعاء من خلال شركة أبوظبي للإعلام، اعتبارًا من 28 فبراير 1979 واستمر البث حتى عام 2022. خلال عام 2022، تم تحويل مجلة ماجد من مجلة أسبوعية إلى مجلة شهرية.

اهداف مجلة ماجد للاطفال

تهدف مجلة ماجد إلى تحقيق مجموعة من الأهداف على النحو التالي

تعمل على تقوية الهُوية الوطنية للأطفال.

لها دور بارز فِيْ نشر الثقافة والمعرفة.

لها اسلوب راقي ومميز لجذب انتباه الاطفال.

تستهدف الأطفال من سن السابعة إلى الرابعة عشرة.

من هُو صاحب مجلة ماجد

صاحب مجلة ماجد للأطفال هُو أحمد عمر الذي يعتبر أول رئيس تحرير للمجلة منذ نشأتها عام 1979 وهُو عامل مغربي من مواليد 1933 م والجدير بالذكر أن صاحبها هُو أحمد عمر. شخصية ماجد فِيْ بداية المجلة التحرير المجاني لمجلة ماجد الترفِيْهِيْة.

هل مجلة ماجد تدعم الشذوذ الجنسي

لاحظ محبو مجلة ماجد للأطفال وجود بعض اللوحات التي تدعم مثليي الجنس البدو، وهِيْ من أكثر العادات العدائية فِيْ المجتمعات العربية والإسلامية، والتي توحي بالمثلية الجنسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفِيْ نهاية المقال تحدثنا عن من يملك مجلة ماجد وما هِيْ مجلة ماجد وأهم المعلومات عنها وكونها تدعم المثلية من خلال رسوماتها.