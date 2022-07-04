من هُو صالح العزاز المصور السعودي الذي أثرت صوره حول المملكة فِيْ نهضة الفكر السعودي وكتب قِصَّة ازدهار وتقدم على مر السنين. لم يعلم العزاز أن صورته للمرأة التي تطالب بحقها فِيْ القيادة ستتحقق بعد أكثر من عشرين عامًا على وفاته، وهُو صالح العزاز وأبناؤه الذين يشغلون أعلى المناصب، على غرار هذا المقال الذي يتناول الإجابة على الأسئلة السابقة.

من هُو صالح العزاز –

صالح العزاز صحفِيْ ومصور ترجع أصوله إلى مدينة القصيم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة. نشأ العزاز فِيْ مدينة الخبراء ونشأ فِيْها. استمتع بالعمل كصحفِيْ فِيْ صالح العزاز، وشاهد العديد من اللقطات التاريخية خلال عمله كَمْصور، بما فِيْ ذلك صورته الشهِيْرة للمتظاهرات اللواتي يطالبن بحقهن فِيْ القيادة فِيْ أوائل التسعينيات. حصل على عدة جوائز تقديراً لجهُوده الإعلامية.

سيرة صالح العزاز

ترك صالح العزاز أثراً عميقاً فِيْ مجال الصحافة السياسية، فنقدم لكَمْ أهم معلوماته من خلال النقاط التالية

الاسم الكامل صالح بن عبدالله العزاز.

تاريخ الميلاد من مواليد 1959 م.

مكان الميلاد الخبر، القصيم، المملكة العربية السَعُودِيْة.

الإقامة العاصمة، الرياض، المملكة العربية السَعُودِيْة

الجنسية يحمل الجنسية السَعُودِيْة.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوج بدرية قبلان.

عدد الاطفال خمسة اطفال.

اللغة العربية.

اللغات الأخرى اللهجة السَعُودِيْة والإنجليزية.

المؤهلات كلية الهندسة.

الأم جامعة الملك سعود بالرياض.

الدين يلتزم بالدين الإسلامي.

المهنة مصور فوتوغرافِيْ وصحفِيْ.

تاريخ الوفاة 15 ديسمبر 2002 م

عمر الموت حوالي 43 سنة.

أعمال وإنجازات صالح العزاز

قدم صالح بن عبد الله العزاز العديد من الأعمال فِيْ مجال الكتابة وكتابة الكتاب وحاز على العديد من الجوائز ومن بين إنجازاته

أقام معرضاً فردياً للصور عام 1996 م. فِيْ الصحراء.

تعرض غير محدود 2001.

فاز بالمركز الثاني فِيْ مسابقة الصين الدولية للتصوير عام 1997.

كتب كتاب The Blue Impossible، الذي أرفق فِيْه الصور بالآيات.

الكتاب المصور الوطني “الجنادرية”.

تعرض غير محدود عام 2001 م.

العودة إلى كتاب الأرض.

من هِيْ زوجة صالح العزاز

بدرية القبلان هِيْ زوجة صالح العزاز وأم أولاده. هِيْ أكاديمية وتعمل مدرسًا للغة الإنجليزية فِيْ جامعة الأميرة نورة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة. قام الإنجليزي القبلان بتربية ثلاث فتيات وصبيًا ليصبحوا خدمًا فعالين للبلاد.

أبناء صالح العزاز

لصالح العزاز، تولى أربع بنات وابن واحد من أبناء العزاز مناصبهم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، حيث تولت ابنته الكبرى شحانة مؤخرًا منصب نائب الأمين العام لمجلس الوزراء السعودي وأبنائه، على التوالي، هِيْ

شحانة صالح العزاز.

وكان صالح العزاز شاهدا.

شهلا صالح العزاز.

ليانا صالح العزاز.

عبدالله بن صالح العزاز.

سبب وفاة صالح العزاز

توفِيْ صالح العزاز متأثرا بإصابته بسرطان المخ، حيث اكتشف الأخير إصابته عام 2001، وبدأ العلاج من أجلها أثناء زيارته للولايات المتحدة الأمريكية، لكن المرض انتشر فِيْ رأسه وصحته. وكانت الحالة قد تدهُورت بشكل كبير فِيْ أواخر عام 2002 ليتم نقلها إلى رحمة الله فِيْ مستشفى الملك فِيْصل التخصصي بالرياض.

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