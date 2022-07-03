من هُو عبد العزيز بن حمد الرميح ، تحتوي المملكة العربية السَعُودِيْة على العديد من الشخصيات العلمية والمهنية من مهندسين وإداريين وغيرهم، وتحت التوجيهات الملكية لإعطاء الفرص للشباب لاستغلال قدرات الشباب للمساهمة والإبداع، تم تعيين المهندس عبد العزيز فِيْ منصب جديد وسوف نتعرف على من هُو عبد العزيز حمد الرميح وكيل وزارة الصحة فِيْ وزارة الصحة السَعُودِيْة، وما هِيْ سيرته الذاتية، وسوف نتعرف على سيرته الذاتية. الحديث وحياته المهنية.

من هُو عبدالعزيز بن حمد الرميح –

عبدالعزيز بن حمد الرميح مهندس سعودي، يشغل حاليًا منصب نائب وزير الصحة للتخطيط والتنمية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة. التحول الرقمي بين 2022-2022 بالإضافة إلى تعيينه فِيْ عدة مناصب أخرى. خلال مسيرته المهنية، درس السيد عبد العزيز فِيْ جامعة شيكاغو، والتي حصل منها على ماجستير إدارة الأعمال فِيْ عام 2012، ثم انتقل إلى جامعة إسيكس فِيْ المملكة المتحدة، حيث حصل على درجة الماجستير فِيْ هندسة الاتصالات عام 2002، بالإضافة إلى تخرج من جامعة الملك سعود. بكالوريوس هندسة الحاسي عام 1998.

سيرة عبدالعزيز بن حمد الرميح

سيرة حياة م. ويتلخص عبد العزيز بن حمد الرميح فِيْ المعلومات الموثقة التالية

الاسم الكامل عبدالعزيز بن حمد الرميح

تاريخ الميلاد غير معروف.

مكان الميلاد المملكة العربية السَعُودِيْة.

العمر الحالي منتصف الثلاثينات.

الجنسية يحمل الجنسية السَعُودِيْة.

المهنة مهندس كَمْبيوتر ومسؤول محترف.

الوظيفة الحالية وكيل وزارة الصحة المسؤول عن التخطيط والتنمية.

المؤهلات العلمية ماجستير فِيْ إدارة الأعمال، ماجستير فِيْ هندسة الاتصالات، بكالوريوس هندسة الحاسوب.

الأم جامعة الملك سعود، جامعة إسكس فِيْ المملكة المتحدة، جامعة شيكاغو، الولايات المتحدة الأمريكية.

اللغة الأم العربية.

اللغة الثانوية الإنجليزية.

سنوات النشاط من 2013 – حتى تاريخه.

قِصَّة عبد العزيز الرميح الوظيفِيْ

م. نشط عبد العزيز الرميح فِيْ العديد من القضايا قبل التحاقه بوزارة الصحة، حيث عمل فِيْ العديد من الجهات الاستشارية والصحية مثل

الشريك المؤسس والمدير العام للحكومة والرعاية الصحية فِيْ شركة Accenture العالمية، بين عامي 2022 و 2022.

المدير التنفِيْذي لخدمات المعلومات الصحية والمعلوماتية بإدارة الصحة بالحرس الوطني حتى 2022.

نائب رئيس الجمعية السَعُودِيْة للمعلوماتية الصحية حتى عام 2013.

عين عبدالعزيز بن حمد الرميح نائباً لوزير الصحة

صدر اليوم الأحد الموافق 3 يوليو 2022 م مرسوم ملكي بتعيين المهندس عبدالعزيز بن حمد صالح الرميح نائباً لوزير الصحة للتخطيط والتنمية بالمرتبة الممتازة 2012 ودرجة الماجستير فِيْ هندسة الاتصالات من الجامعة. حصل على درجة الدكتوراه فِيْ إسكس بالمملكة المتحدة عام 2002 م بالإضافة إلى شهادته فِيْ هندسة الكَمْبيوتر من جامعة الملك سعود عام 1998.

وهنا وصلنا إلى ختام مقالنا الذي تعرفنا فِيْه على من هُو عبدالعزيز بن حمد الرميح على وما هِيْ سيرته الذاتية وسيرته، كَمْا ذكرنا المرسوم الملكي بتعيينه نائبًا لوزير الصحة.