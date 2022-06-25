من هُو عبد الله الخزيم الممثل السعودي الذي توفِيْ قبل سنوات تاركا وراءه العديد من الأعمال الناجحة خاصة فِيْ ظهُوره الكوميدي فِيْ مسلسل “طاش ما طاش”. اشتهر عبدالله بموهبته الكبيرة وقدرته العالية على القيام بالأدوار وخلق جو من الضحك والفرح معلومات عن شخصية الممثل عبدالله الخزيم، بالإضافة إلى سيرته الذاتية وتاريخه المهني. كَمْا يناقش المقال سبب وفاة الفنان عبد الله الخزيم وتفاصيل وفاته.

من هُو عبدالله الخزيم

عبد الله الخزيم ممثل تعود أصوله إلى حكومة القصيم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة. بدأ الخزيم مشواره الفني فِيْ المسرح. كان يحب الوقوف عليها ولعب أدوار مختلفة. بدأ الخزيم العمل فِيْ التلفزيون السعودي بعد ظهُوره الأول فِيْ مسلسل “طاش ما طاش” الذي لفت انتباه الجمهُور بموهبته، وتوفِيْ الخزيم بعد سنوات من الخدمة فِيْ 4 سبتمبر 2006 م.

سيرة عبدالله الخزيم

عُرف عبد الله الخزيم بالأدوار التي تعبر عن شخصيته. وهُو من ممثلي الجيل الأول فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة. فِيْما يلي أهم المعلومات عن هذه الشخصية

الاسم عبد الله الخزيم.

الاسم المستعار عبدالله الخزيم.

تاريخ الميلاد غير معروف.

مكان الميلاد حكومة القصيم، المملكة العربية السَعُودِيْة.

الإقامة القصيم، السَعُودِيْة

العمر فِيْ الستينيات من عمره.

جنسيتي سعودية.

الديانة مسلم.

التحصيل الدراسي غير معروف.

الحالة الاجتماعية متزوج.

الأطفال غير معروف.

المهنة ممثل.

اللغة الأم العربية.

اللغات الثانوية اللهجة السَعُودِيْة والإنجليزية.

سنوات من النشاط بدأ عبدالله الخزيم نشاطه الفني من 1997 إلى 2006.

السيرة الفنية لعبدالله الخزيم

قدم عبد الله مجموعة من الأعمال الفنية فِيْ عمر وظيفِيْ يقارب تسع سنوات، وفِيْما يلي أعمال هذا الفنان خلال مسيرته الفنية

(1997 – 1998 م) تألق عبدالله الخزيم فِيْ أول مسلسل له “متعب وعساف”، بعد دوره فِيْ مسلسل “طاش ما طاش” الجزء السادس ومسلسل “زمان المجد”.

(1999 – 2000) استمر فِيْ الظهُور على شاشة التليفزيون السعودي الخليجي، فظهر فِيْ مسلسل “الصحراء”، كَمْا قام ببطولته فِيْ الحَلْقة الثامنة من مسلسل “طاش ما طاش” وأشهر المسلسل “البعض منا مثل هذا. “.».

(2001 – 2003) عاد الفنانة إلى خط التمثيل بدور قوي فِيْ مسلسل “عودة متعب” ولم يتأخر فِيْ مسلسل طاش ما طاش باستثناء مسلسل “جورة الباردة” ومسلسل “أبو”. العصافِيْر ».

(2004-2006م) حافظ الفنان على نشاطه الفني حيث ظهر فِيْ مسلسل “أبطال الحروف”. زينب العسكري تألقت فِيْ فِيْلم “غروب الشمس الأخير” وآخر أعمالها كان “بيوت النوم”.

من أين عبد الله الخزيم

يعود أصل الفنان عبدالله الخزيم إلى حكومة القصيم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، وعائلة الخزيم تعود إلى ناصر بن خزيم بن سعد بن فهد لتصل إلى بني عمرو. والآخر فِيْ شبه الجزيرة العربية، وتضم الأسرة بعضًا من أبرز الشخصيات فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة من أطباء وعلماء وشعراء وغيرهم.

سبب وفاة عبد الله الخزيم

سبب وفاة الفنان عبدالله الخزيم مرض صحي أصابته، عانى فِيْ أيامه الأخيرة من آثار الذبحة الصدرية وفاته كانت صدمة لأصدقائه فِيْ مجتمع الفن وشارع المملكة العربية السَعُودِيْة، حيث بقي الفنان فِيْ الخط الأمامي لشخص تمثيلي حتى أيامه الأخيرة، وكانت هذه المكانة الفنية غائبة على الساحة العربية فِيْ الرابع من سبتمبر 2006 م.

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