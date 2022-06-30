من هُو عبدالله الزميلي

من هُو عبدالله الزاملي من اشتهر عبدالله الزاملي فِيْ دول الخليج بعد أغنية شيلة الشمري ما يبيع القهُوة التي نالت إعجاب الكثير من الناس. قِصَّة بائع عصير حائل وسرج باع قهُوة عبدالله الشمري.

من هُو عبدالله الزاملي

عبد الله الزماعي، مواطن وناشط سعودي شاب، يعيش فِيْ منطقة حائل بالمملكة العربية السَعُودِيْة، حوالي العشرين. يعمل فِيْ المقهى فِيْ حائل وتحديداً فِيْ منطقة الجبة خلف المحطة فِيْ الشارع، وتعود أصوله إلى قبيلة الشمري. الله زميلي منتشر بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي من خلال الفِيْديوهات التي يقدمها سواء كانت غنائية أو مضحكة.

سيرة عبدالله الزاملي

من المعلومات الواردة عن سيرة المواطن السعودي الشاب عبد الله الزميلي ما يلي

الاسم الكامل عبدالله الزاملي الشمري.

العمر فِيْ العشرينيات من عمره.

مكان الميلاد المملكة العربية السَعُودِيْة.

جنسيتي سعودية.

مكان الإقامة حائل، المملكة العربية السَعُودِيْة.

اللغة الأم العربية.

الديانة مسلم.

المهنة ناشطة اجتماعية وعصارة بحائل.

العنوان بائع عصير كوارتز.

ومن أبرز أعمال عبدالله الزاملي الشمري

ومن أهم أعمال عبدالله الزاملي ترجمة شيلا الشمري، ما يبيع القهُوة، والتي لقيت استحسانًا كبيرًا من قبل جمهُور معجبيه فِيْ تطبيق تيك توك، بالإضافة إلى العديد من الفِيْديوهات القصيرة التي ظهر فِيْها. . الغناء أو إلقاء بعض المواقف المضحكة.

قِصَّة بائع عصير الكوارتز

يحمل عبد الله الزماعي لقب بائع عصائر حائل، حيث يبيع العصائر والقهُوة فِيْ مدينة حائل. ينتمي عبدالله لعائلة فقيرة وهُو شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة استطاع تجاوز وضعه ببيع العصائر والقهُوة ونشر العديد من الفِيْديوهات على منصات التواصل الاجتماعي وحظي بدعم وتشجيع كبيرين من جمهُوره كشاب شجاع تغلب على ظروفه ليعيش.

شيلا لا تبيع بن عبدالله الشمري

يمكنكَمْ الاستماع إلى شيلة (ما هِيْ القهُوة المعروضة للبيع) للمغني عبدالله الزاملي الشمري عبر الرَابِطْ المباشر التالي “”، وتحتوي الشيلة على الكلمات التالية

وبهذه الطريقة وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي عرفنا فِيْه من هُو عبد الله الزاملي على ، وأرفقنا سيرته الذاتية وذكرنا أهم أعماله.