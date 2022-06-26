من هُو عبد الرحمن الكلثمي

من هُو عبد الرحمن الكلثامي الشخصية السَعُودِيْة التي انتشرت أخبار وفاتها على مواقع التواصل للوصول إلى معلومات عنه من خلال سيرته الذاتية، بالإضافة إلى ظهُور حدث وفاة سفِيْر التراث الثقافِيْ، بالإضافة إلى حساب موظفِيْه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

من هُو عبد الرحمن الكلثامي –

عبد الرحمن بن تهانيق الكلثامي هُو أحد أبناء منطقة النماص الواقعة بالقرب من سعير جنوبي المملكة العربية السَعُودِيْة، وسمي على اسم الفنان عبد الرحمن الكلثامي وانتشار هاشتاغ على تويتر بنبأ وفاته.

سيرة عبد الرحمن الكلثامي

بعد أخبار شخصية عبد الرحمن الكلثامي، بدأ فِيْ البحث عن معلومات مهمة، نلخصها من خلال النقاط التالية

الاسم الكامل عبد الرحمن بن تهانيق الكلثامي.

الكنية ابو فهد.

تاريخ الميلاد غير معروف.

مكان الميلاد النماص – المملكة العربية السَعُودِيْة.

العمر فِيْ الستينيات من عمره.

جنسيتي سعودية.

الديانة مسلم.

الحالة الاجتماعية متزوج.

التحصيل الدراسي غير معروف.

الاحتلال غير معروف.

اللغة الأم العربية.

اللغات اللهجة السَعُودِيْة.

محَلْ الإقامة الحالي المملكة العربية السَعُودِيْة.

تاريخ الوفاة توفِيْ فِيْ 26 يونيو 2022 م

حَقيْقَة وفاة الفنان عبد الرحمن الكلثامي

وانتشر هاشتاغ على موقع تويتر على اسم السفِيْر الشاب للتراث الثقافِيْ عبد الرحمن الكلثامي، حيث ظن أتباعه أنه مات وخرج الكلثامي يشرح للجمهُور تشابه الأسماء وأنه بصحة جيدة. وحسناً يقول

أضاف إلى حسابه على Twitter

سبب وفاة عبد الرحمن الكلثامي

المقربون من عبد الرحمن الكلثامي لم يذكروا سبب وفاته، وكل ما نُشر كان دعاء للرحمة والعفو عليه والصبر والعزاء لأقاربه.

تويتر عبد الرحمن الكلثامي

الفنان عبد الرحمن الكلثامي لديه حساب على تويتر يتابعه آلاف المتابعين مباشرة على رَابِطْ “”.

لذلك وبعد شرح بعض الحقائق عن وفاة الفنان عبد الرحمن الكلثامي ومن ضمنها حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر نصل إلى خاتمة هذه المقالة التي ركزت على عنوان من هُو عبد الرحمن الكلثامي. على ، والمعلومات المتوفرة عن المتوفى بالإضافة إلى سبب الوفاة.