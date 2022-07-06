من هُو عدنان الميمني

من هُو عدنان الميماني من ، أحد الوجوه المألوفة لأطفال التسعينيات، لذلك رافقهم خلال شبابهم وما بعده، وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تعج منذ الساعات القليلة الماضية بأنشطة معجبيه و الجمهُور يبحث، من هُو هذا عدنان الميماني وما هِيْ حَقيْقَة وفاته، سنكتشف أنه سيطلعكَمْ على معاناته الأخيرة ويبعده عن النشاط الإعلامي.

من هُو عدنان الميماني على

عدنان الميماني مذيع تلفزيوني من عمان، يبلغ من العمر 34 عامًا. ولد فِيْ سلطنة عمان عام 1986 م. تكريم الشيخة موزة المسند فِيْ قطر دخل الميدان قدم الإعلامي منذ طفولته العديد من البرامج للأطفال عندما كان فِيْ العاشرة من عمره وبفضل نجاحه وحبه للمجال الفني استطاع أن يستمر ويصنع له أحد أبرز نجوم الإعلام العربي.

سيرة عدنان ميماني

يعتبر عدنان الميماني شخصية مشهُورة فِيْ الوطن العربي بفضل النجاح الكبير الذي حققته برامجه بسبب حضوره الرائع وأدائه وجماله، إلى جانب الحفاظ على لباس التراث العماني بظهُوره الإعلامي. القائمة أهم تفاصيل السيرة الذاتية للميماني

الاسم الحقيقي عدنان ميماني.

اسم الأب عبد الله بن عيسى الميماني.

اسم الأم غير معروف.

تاريخ الميلاد ولد الميماني عام 1986 م.

مكان الميلاد سلطنة عمان.

محَلْ الاقامة الحالي مسقط – سلطنة عمان.

العمر 34 سنة.

الجنسية عماني الجنسية.

دين الاسلام.

الطائفة من أهل السنة والجماعة.

الحالة الاجتماعية غير معروف.

المؤهل العلمي غير معروف.

اللغة الرسمية العربية – لهجة عمان.

المهنة مذيعة تلفزيونية.

سنوات العمل بدأ عدنان الميماني مسيرته الإعلامية فِيْ سن العاشرة – حتى اليوم.

حَقيْقَة وفاة عدنان الميماني

نفت مصادر إعلامية عمانية محَلْية الأنباء المتداولة عن وفاة عدنان الميماني، والتي سجلها زميله الإعلامي يوسف علي البلوشي عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، حيث شارك صورة زميل عدنان وعلق عليها. قائلا

ما هُو مرض عدنان ميماني

ولم تعرف بعد طبيعة مرض عدنان الميماني الذي يقيم حاليا خارج البلاد فِيْ رحَلْة علاجية. ووصف بعض النشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي مرض الأخير بأنه مرض عضال، وكان يعاني منه منذ فترة طويلة، إلا أن المرض اشتد فِيْ الآونة الأخيرة، وهُو ما أبعده عن نشاطه الإعلامي، والسبب الرئيسي وراء ذلك. تعدد الشائعات حول وفاة الأخير الذي لا يزال يقوم برحَلْة علاجية خارج السلطنة.

إنستغرام عدنان ميماني

للإعلامي الشاب عدنان الميماني، حساب رسمي على منصة التواصل الاجتماعي إنستجرام، وصل عدد متابعيه إلى ما يقارب الـ 70 ألف متابع. أعلن عبر الحساب عن مرض يعاني منه الأخير دون أن يكشف عن طبيعته. – خصص ميماني الحساب لمذكرات شخصية ومهنية يمكنك متابعتها من خلال زيارة موقع الميماني على إنستغرام مباشرة. “”.

لذا؛ فِيْ ضوء استعراضنا لأهم وأحدث منشورات عدنان الميماني على انستجرام، نختتم فقرات هذا المقال المتنوع بعنوان من هُو عدنان الميماني ، حيث تعرفنا على المعلومات الواردة فِيْه عن شخصية الأخير و أعماله الكبرى، كَمْا نلقي الضوء على حَقيْقَة وفاته والأخبار المتداولة عن صحته.