من هُو عدي خالد عبدالله حسان قاتل إيمان إرشيد فِيْ الأردن

من هُو عدي خالد عبد الله حسن قاتل إيمان ارشيد فِيْ الأردن التي تسببت قضيتها فِيْ حزن الملايين فِيْ الوطن العربي. إن إلقاء نظرة فاحصة على تفاصيل قِصَّة مقتل طالبة أردنية على يد زميلة فِيْ الجامعة يجعل المرء يشعر بالحزن الشديد، لذلك سنتعرف من خلال أهم التفاصيل الواردة فِيْ قصتها المأساوية.

من هِيْ ايمان مؤيد ارشيد طالبة من الجامعة الاردنية

إيمان مؤيد ارشيد فتاة أردنية ولدت وترعرعت فِيْ دولة الأردن حيث عاشت مع عائلتها وعائلتها الصغيرة. تحدثت عنها جميع وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرًا بعد أن قتلها زميلها بدم بارد. الجدير بالذكر أنها طالبة فِيْ السنة الأولى فِيْ كلية التمريض للعلوم التطبيقية وكانت من الطالبات المتميزات، حيث تحدث أصدقاؤها كثيرًا عن مهاراتها الجيدة والطرق المهذبة التي تميزها عن العديد من الفتيات.

من هُو عدي خالد عبد الله حسن قاتل إيمان ارشيد فِيْ الأردن

عدي خالد عبد الله حسن، قاتل إيمان ارشيد، طالب جامعي يدرس فِيْ كلية التمريض فِيْ الجامعة الأردنية فِيْ الزرقاء. مواطن عربي اردني شاب من ابيه حيث ولد. نشأ فِيْ دولة الأردن وعاش هناك طوال حياته حتى الآن. كان عدي تلميذاً عند التلميذ. إيمان فِيْ نفس الجامعة، لكنه وقع فِيْ حبها وطلب أن يكون معها أكثر من مرة، وكانت دائما ترفضه بسبب أخلاقه السيئة وزواجه الطائش فِيْ ذلك الوقت، حيث كانت طالبة فِيْ الجامعة.

سيرة عدي خالد عبدالله

نبدأ بالحديث عن من هُو عدي خالد عبد الله حسن قاتل إيمان ارشيد، نذكر أهم المعلومات عنه فِيْ سيرته الذاتية

الاسم الكامل عدي خالد عبدالله حسن.

الاسم بالانجليزي عدي خالد عبدالله حسن.

مكان الميلاد مواليد الاردن.

الاقامة يعيش فِيْ الاردن.

الجنسية المملكة الأردنية الهاشمية.

الجنسية الأردنية.

العرق عربي.

الدين يعتنق الدين الإسلامي.

الطائفة أهل السنة والجماعة.

الدراسات طالبة فِيْ كلية التمريض.

ألما الأم الجامعة الأردنية فِيْ الزرقاء.

اللغة الأم العربية.

اللغات الثانوية اللهجة الأردنية.

المهنة جامعة.

الحالة الاجتماعية أعزب.

كَمْ عمر عدي خالد عبد الله حسن قاتل إيمان ارشيد

لم يتحدد عمر الطالب الأردني عدي خالد عبد الله حسن قاتل إيمان ارشيد فِيْ هذا الوقت، لكن بعض أصدقاء الطالب المقتول فِيْ الجامعة أفادوا بأن هذا الشاب أكبر منهم سنًا وقالوا إنه فِيْ الـ24 من عمره. ولكن هذا لم يتأكد .. بالضبط خبر جدير بالذكر أنه كان زميلاً للطالبة إيمان فِيْ نفس الكلية والتخصص.

تفاصيل اغتيال إيمان ارشيد فِيْ الأردن

أعلنت وكالة الأنباء فِيْ دولة الأردن، فِيْ 23 حزيران / يونيو 2022، مقتل طالبة فِيْ كلية العلوم التطبيقية فِيْ الجامعة الأردنية بالزرقاء، الطالبة إيمان أرشيد، بعد إصابتها برصاصة داخل الحرم الجامعي. أطلق 5 رصاصات أصابتها رصاصة فِيْ رأسها وانتشرت البقية فِيْ أنحاء جسدها. الأمر الذي أدى بها فورًا إلى وفاتها وسبب الجريمة رغبة القاتل فِيْ الزواج من إيمان، لكنها رفضته كثيرًا، فتهددها وقال لها

هل اعتقل قاتل إيمان ارشيد

حتى ذلك الحين لم تتمكن الشرطة الأردنية من القبض على الطالب عدي خالد عبد الله حسن، الطالب فِيْ كلية التمريض بالجامعة الأردنية، لأنه دخل الجامعة متخفِيًْا وهرب بعد انتهاء الجريمة. التعرف عليه والتحقيقات جارية من قبل مع القوات المختصة لتحديد مكانه فِيْ كل مكان، وتتواصل التحقيقات والتحقيقات لتقديمه للعدالة فِيْ الأردن.

وهنا وصلنا إلى خاتمة هذا المقال الذي ناقشنا فِيْه سؤال من هُو عدي خالد عبد الله حسن قاتل إيمان ارشيد فِيْ الأردن، حيث تعلمنا من خلال السطور السابقة هُوية وشخصية القاتل الأردني. طالبة إيمان.