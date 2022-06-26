من هُو علوي الصافِيْ الكاتب والصحفِيْ السعودي

من هُو الكاتب والصحفِيْ علوي الصافِيْ السعودي حَقيْقَة وفاته كَمْا سنذكر فِيْ أبرز مشاركاته وكتاباته الأدبية.

من هُو علوي الصافِيْ

علوي الصافِيْ كاتب وصحفِيْ ومن أبرز الكتاب والصحفِيْين المعاصرين فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة. ولد فِيْ منطقة جازان بالمملكة العربية السَعُودِيْة عام 1944 م، ويحمل الجنسية السَعُودِيْة، بدأ تعليمه العالي فِيْ جامعة بيروت وحصل على إجازة فِيْ الحقوق، ثم انتقل إلى الجزائر ودرس العلوم التربوية. عمل كأخصائي اجتماعي فِيْ مؤسسة الضمان الاجتماعي قبل أن يترأس قسم الصحافة العربية فِيْ المديرية العامة، وألف خلال مسيرته عددًا من الكتب الثقافِيْة التي نالت استحسان المجتمع الثقافِيْ فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

السيرة الذاتية علوي الصافِيْ

وتمثلت سيرة الكاتب والصحفِيْ علوي الصافِيْ بالمعلومات الموثقة التالية

الاسم الكامل علوي بن طه الصافِيْ.

تاريخ الميلاد 1944 م. / 1363 هـ.

مكان الميلاد محافظة صبيا، منطقة جازان، المملكة العربية السَعُودِيْة.

تاريخ الوفاة 26 يونيو 2022 م.

الأشقاء تسعة (7 ذكور و 2 إناث).

الجنسية يحمل الجنسية السَعُودِيْة.

الاسم الأدبي علوي طه الصافِيْ.

المهنة كاتب، ناقد، روائي، صحفِيْ.

أبرز الأعمال كتاب “امرأة تتحدث مع أفعى”.

سنوات النشاط من 1970 م حتى وفاته عام 2022 م.

حَقيْقَة وفاة علوي الصافِيْ

أعلنت وسائل الإعلام الرسمية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، اليوم، 26 يونيو 2022 م، وفاة الكاتب والإعلامي الشهِيْر علوي الصافِيْ، عن عمر يناهز 78 عامًا، وأثار هذا الخبر حفِيْظة شعب السَعُودِيْة بشكل عام. والكتاب على وجه الخصوص، بعد أن فقدوا هذه المكانة الأدبية الثمينة، وسارعوا للتعبير عن تعازيهم القلبية لعائلته وأحبائه فِيْ فقدان عائلته الكبيرة.

سبب وفاة علوي الصافِيْ

سبب وفاة الكاتب والصحفِيْ علوي الصافِيْ هُو مرضه الطويل، حيث عانى الصافِيْ من الشيخوخة فِيْ الفترة الأخيرة من حياته نتيجة تقدمه فِيْ السن وبعد دخوله المستشفى قبل أيام قليلة، حتى أُعلن خبر وفاته اليوم الأحد 26 يونيو 2022 م بعد أن بلغ الثامنة والسبعين من عمره.

التحصيل الدراسي للكاتب علوي الصافِيْ

الروائي علوي الصافِيْ من أشهر المفكرين السعوديين، مسيرته التعليمية مليئة بالخبرات العظيمة، من أهمها

إجازة فِيْ القانون من بيروت.

دبلوم فِيْ التربية من الجزائر.

العمل كعامل اجتماعي فِيْ الضمان الاجتماعي.

يعمل رئيساً لقسم الصحافة العربية فِيْ المديرية العامة للصحافة والمطبوعات بوزارة الإعلام.

أعمال ثقافِيْة خاصة بدار الصافِيْ للطباعة والنشر التي أسسها عام 1404 هـ / 1983 م، حيث أصدر أكثر من 30 كتابًا.

مواقف علوي الصافِيْ

اتخذ الكاتب والصحفِيْ علوي الصافِيْ العديد من المناصب والمناصب التي تتطلب خبرته العلمية، من أهمها ما يلي

الأخصائي الاجتماعي لمصلحة الضمان الاجتماعي.

رئيس قسم الصحافة العربية فِيْ المديرية العامة للصحافة والمطبوعات.

رئيس قسم القانون والتنفِيْذ كان ذلك فِيْ المديرية العامة للمطبوعات.

السكرتير الإعلامي لوزير الإعلام الأسبق محمد عبده يماني.

– مدير عام دار الفِيْصل الثقافِيْة من 1397 هـ إلى 1412 هـ.

رئيس تحرير مجلة الفِيْصل دار الفِيْصل الثقافِيْة.

مؤلفات علوي الصافِيْ

نشر الكاتب السعودي القدير علوي الصافِيْ مجموعات عديدة من القصص القصيرة والكتب حول القضايا الإنسانية والاجتماعية، بالإضافة إلى العديد من كتب أدب الأطفال. ومن أشهر أعماله ما يلي

مجموعات من القصص

منظر داخلي.

الرزق يا عالم الرزق.

كنت على متن الطائرة التي كانت محتلة.

القضايا الإنسانية والاجتماعية

يا زمن المعجزات.

لا تحزن قلبي.

امرأة تتحدث إلى ثعبان.

أخلاقيات السفر

السمك والبحر (قضايا وقراءات فِيْ الأدب والفكر).

الاسبانية عد زيت قلبي جيدا.

أدب الأطفال

سلسلة قصص اسلامية.

سلسلة قصص عربية.

مسلسل للجميع كقِصَّة.

سلسلة قصص حيوانات وطيور.

وها نحن نصل إلى نهاية مقالنا الذي عرفنا فِيْه من هُو علوي الصافِيْ الكاتب والصحفِيْ السعودي، وما حَقيْقَة وفاته.