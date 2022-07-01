من هُو عمر عصر الذي تأهل لنهائي تنس الطاولة الفردي فِيْ دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط ​​التي أقيمت فِيْ وهران بالجزائر وكان قد تغلب على بطله الإيطالي بنتيجة 3-4 فِيْ نصف النهائي، كَمْا استطاع الهزيمة البطل الفرنسي بنتيجة 4-3 فِيْ ربع النهائي يمكن اعتبار عمر عصر من أبرز لاعبي تنس الطاولة فِيْ العالم ومن خلاله سنعرف من هُو عمر العصر على .

ما هُو عصر عصر

عمر عصر لاعب تنس طاولة من أصول مصرية وجنسية، ولد فِيْ مدينة دسوق فِيْ 22 يوليو 1991. بدأ مشواره الرياضي فِيْ سن مبكرة فِيْ الرابعة من عمره فقط وتمكن من المشاركة فِيْ البطولة العربية الأولى. بطولة الأندية فِيْ دولة اليمن فِيْ سن الثانية عشرة لتصبح أصغر لاعب فِيْ العالم. البطولة، واستطاع عمر عصر إثبات موهبته واحترافه العالي فِيْ تنس الطاولة والمشاركة فِيْ العديد من البطولات الدولية، حيث يعتبر من أفضل لاعبي الجمهُورية المصرية فِيْ تنس الطاولة.

سيرة زمن عمر

كجزء من الحديث عن لاعب تنس الطاولة الشهِيْر عمر عصر نقدم لكَمْ أهم المعلومات عنه

الاسم الكامل عمر العصر.

تاريخ الميلاد 22 يوليو 1991 م

العمر 32 سنة.

مكان الميلاد الدسوق، مصر.

الجنسية يحمل الجنسية المصرية.

ارتفاع اللاعب 1.94 م (6 قدم و 4 بوصات).

وزن اللاعب 92 كجم.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوج أنشي هِيْل.

عدد الاطفال ولد واحد.

المهنة تنس الطاولة.

مسيرة عمر فِيْ عصر الرياضة

كانت مسيرة عمر عصر الرياضية رحَلْة شاقة اتسمت بالعديد من الصعوبات للوصول إلى ما هُو عليه الآن. لقد بدأت فِيْ سن مبكرة. ولعل ما ساعده فِيْ ذلك والده الذي كان مسؤولاً عن نادي دسوق الرياضي الذي لعب فِيْه عمر لأول مرة ونجح فِيْه. اكتسب خبرة فِيْ سن مبكرة للمشاركة فِيْ العديد من البطولات الدولية والمحَلْية، حيث تمكن من الفوز بالبطولة الأفريقية عام 2005 وأصبح المصنف الأول فِيْ البطولة السويدية فِيْ سن السادسة عشرة، كَمْا استطاع أن يأخذ اللقب من أفضل لاعب شاب فِيْ تنس الطاولة 2022، تمكن من الفوز بالبطولة الأفريقية فِيْ كينيا للتأهل لكأس العالم واستطاع التأهل بنجاح لبطولة العالم لتنس الطاولة، وتمكن عمر عصر من احتلال المركز الحادي والعشرين. فِيْ العالم والتي تعتبر من أفضل المراكز التي يمكن أن يصل إليها له لاعب عربي أفريقي فِيْ التاريخ.

كَمْ عمر العمر

عمر عصر يبلغ من العمر اثنين وثلاثين عاما، ولد فِيْ 22 يوليو 1991. عمر عصر من مدينة دسوق المصرية، حيث ولد وترعرع. خالد عسر وهذا ساعده كثيرا فِيْ أن يصبح محترف فِيْ تنس الطاولة .

من هِيْ زوجة عمر عصر

زوجة عمر أسير هِيْ الطبيب الألماني أنشي هِيْل، الذي يحتمل أن يكون فِيْ القرن العشرين. وتزوج الزوجان فِيْ سبتمبر 2022 واحتفلا بزفافهما فِيْ مدينة دوسلدورف الألمانية بحضور العائلة والأصدقاء المقربين وأنجبا مولودهما الأول نوح فِيْ عام 2022.

عصر الانستغرام

عادة ما يتفاعل اللاعب عمر أسير على منصات التواصل الاجتماعي وقد يكون لديه حسابات على العديد من هذه المنصات لكنه يتفاعل أكثر على منصة Instagram حيث ينشر آخر أخباره وتصريحاته التي يدلي بها ولدى عمر أسير الآلاف من المتابعين على Instagram وللوصول إلى Instagram. الحساب، قم بزيارة الرَابِطْ التالي “”.

لإكَمْال مقالتنا، اكتشفنا من هُو فِيْ عصر ، وتعرفنا على سيرته الذاتية، وتعرفنا أيضًا على مسيرته الكروية، وبالإضافة إلى ذلك، تعرفنا على عمره ومن هِيْ زوجته.